ثبت اولین تصویر مستند از گکوی خال پلنگی ترکمنی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی، برای نخستین بار حضور گکوی خال پلنگی ترکمنی در استان خراسان شمالی به صورت تصویری مستند شد. این تصویر در پارک ملی سالوک شهرستان اسفراین به ثبت رسیده است.

این گونه یکی از خزندگان نادر ایران به شمار می‌رود. گکوی خال پلنگی ترکمنی در مقایسه با سایر گکوها دارای پلک متحرک و نقش و نگارهای ویژه خال‌مانند بر روی سطح بدن است. زیستگاه اصلی آن ترکمنستان و بخش‌هایی از شمال شرق ایران گزارش شده و پراکنش جهانی محدودی دارد.

گرچه محققان پیش‌تر حضور این گونه را در فهرست خزندگان استان خراسان شمالی ثبت کرده بودند، اما تاکنون تصویری مستند از آن در دسترس نبود و این ثبت نخستین مستندنگاری تصویری گونه در استان محسوب می‌شود.