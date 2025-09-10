به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کریمی، مدیرکل حفاظت محیطزیست استان در این باره گفت: تصاویر ثبتشده از پلنگ ایرانی در منطقه حفاظتشده سبزکوه، نشاندهنده پویایی زیستگاه و موفقیت اقدامات حفاظتی در این منطقه است. این ثبت توسط همکاران یگان حفاظت محیطزیست انجام شده و ارزش علمی و حفاظتی بالایی دارد.
وی گفت: در این پایش، احمد محمودیان، رئیس منطقه حفاظتشده سبزکوه، موفق به ثبت تصویر دو فرد پلنگ ماده با استفاده از دوربین تلهای شد. همچنین ملکآرا خلیل طهماسبی، محیطبان منطقه، تصویر یک فرد پلنگ نر را در همین زیستگاه ثبت کرده است. این اقدامات در راستای پایش مستمر گونههای شاخص و مستندسازی حضور گربهسانان در زیستگاههای طبیعی استان انجام شده است.
کریمی افزود: منطقه حفاظتشده سبزکوه یکی از بهترین زیستگاههای فعال برای گونهی پلنگ ایرانی در غرب کشور بهشمار میرود. تاکنون تصاویر ارزشمندی از این گونه در چندین نوبت در این منطقه ثبت شده که نشاندهنده اهمیت حفاظتی و ظرفیتهای اکولوژیکی آن است.
وی بیان کرد: ادارهکل حفاظت محیطزیست استان اجرای طرح شناسایی و پایش گربهسانان را در تمامی مناطق تحت مدیریت ادامه خواهد داد و با تقویت زیرساختهای نظارتی، به حفظ و احیای جمعیت این گونههای ارزشمند کمک خواهد کرد. همچنین تحقیقات تخصصی برای شناسایی دقیق این افراد، تعیین جمعیت احتمالی و نامگذاری علمی آنها در حال انجام است.
در پایان، مدیرکل حفاظت محیطزیست استان از تلاشهای شبانهروزی نیروهای اجرایی و محیطبانان منطقه حفاظتشده سبزکوه در ثبت این تصاویر و حفاظت مستمر از زیستگاههای حساس استان قدردانی کرد و بر اهمیت نقش میدانی آنان در تحقق اهداف حفاظتی تأکید نمود.
نظر شما