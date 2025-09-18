نادر توکلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر گفت: بیمارستان فیروزگر با توسعه و بازسازی بخش‌های مختلف، حدود ۸۰ تخت جدید به ظرفیت خود اضافه کرده و تعداد تخت‌های فعال آن به ۷۶۰ تخت رسیده است.

وی افزود: بسیاری از خدمات این مرکز به شکل بستری موقت ارائه می‌شود. به این معنا که بیمار پس از انجام عمل جراحی یا اقدام درمانی ظرف کمتر از ۶ ساعت ترخیص می‌شود و این نوع خدمات در بخش‌هایی مانند گوارش و آنژیوگرافی به طور گسترده ارائه شده و تعداد زیادی بیمار را پوشش می‌دهد.

توکلی با اشاره به تجهیز بخش‌های تخصصی بیمارستان گفت: بخشی از تجهیزات مربوط به درمان‌های عمومی است و بخشی نیز در حوزه‌های تخصصی همچون بیماران مغزی و تشنج به کار گرفته می‌شود.

به گفته وی، دستگاه‌های پیشرفته نوار مغز ۲۴ ساعته از جمله تجهیزات مهم این مرکز هستند که به شناسایی اختلالات مغزی بیماران کمک کرده و امکان درمان دارویی یا جراحی‌های کم‌تهاجمی را فراهم می‌کنند.

ورود ربات جراحی در بیمارستان فیروزگر

وی ادامه داد: برای نخستین بار در کشور، درمان تشنج به روش جراحی کم‌تهاجمی در این مرکز انجام شده است و در دو ماه آینده نیز با ورود ربات جراحی، امکان درمان بیماران مبتلا به تشنج مقاوم به درمان با دقت بالا و درصد موفقیت چشمگیر فراهم خواهد شد؛ بیمارانی که پیش‌تر معمولاً به خارج از کشور اعزام می‌شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در پایان خاطرنشان کرد: خبر خوب دیگر آغاز سال تحصیلی جدید است که با حضور پرشور دانشجویان همراه خواهد بود و دانشگاه آمادگی کامل برای این موضوع را دارد و به طور معمول سالانه حدود ۱۶۰۰ تا ۱۸۰۰ دانشجو در این مرکز پذیرش و آموزش داده می‌شوند.