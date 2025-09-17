مرکز اصلی پیوند کبد ایران کجاست؟

نادر توکلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر اظهار کرد: بخش پیوند بیمارستان فیروزگر یکی از مراکز قطب پیوند، به ویژه پیوند کبد، در کشور محسوب می‌شود و این مرکز به همت اساتید برجسته و تیم پیوند بسیار توانمند، پس از برداشت کبد از مراکز دیگر، به عنوان یکی از مراکز اصلی پیوند کبد در سطح تهران و کشور مطرح است و این موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

توکلی درباره آمار پیوندها گفت: تعداد دقیق پیوندها را می‌توان از مرکز مربوطه پرسید، اما به طور تقریبی، در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۵ مورد پیوند کبد انجام شده و میانگین آن سه تا چهار پیوند در ماه بوده است. در شش ماه نخست سال ۱۴۰۴ نیز حدود ۲۰ پیوند انجام شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال این تعداد به ۶۵ تا ۷۰ مورد برسد و درصد موفقیت پیوندها در این مرکز بسیار بالا است.

وی همچنین به توسعه خدمات بیمارستان فیروزگر اشاره کرد و افزود: با ایجاد بخش‌های جدید و توسعه مراکز موجود، هم خدمات رسانی به بیماران ارتقا می‌یابد و هم می‌توان بخش‌هایی از مشکلات ناشی از فرسودگی بیمارستان را کاهش داد و فضای بهتری برای ارائه خدمات فراهم کرد.

توکلی در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر پیوند کبد، در این بیمارستان پیوند کلیه و مغز استخوان نیز انجام می‌شود.