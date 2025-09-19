  1. استانها
ثبت یک روز کم‌نظیر در اتاق عمل قلب بیمارستان شهید بهشتی قم

قم – رئیس بیمارستان شهید بهشتی قم از انجام موفقیت‌آمیز چهار عمل جراحی قلب باز در یک روز در این مرکز درمانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مجتبی یوسف‌زاده روز جمعه در گفت‌وگویی اظهار کرد: تیم جراحی قلب بیمارستان شهید بهشتی قم توانست در یکی از روزهای شهریورماه ۱۴۰۴ و طی بازه زمانی ساعت ۸:۳۰ تا ۲۲، چهار عمل جراحی بای‌پس عروق کرونر (CABG) را با موفقیت کامل به انجام برساند.

وی افزود: این موفقیت به همت تیم جراحی به سرپرستی دکتر اکبری، فوق‌تخصص جراحی قلب، و با همراهی دکتر شیرمحمدی، فوق‌تخصص بیهوشی قلب، و همچنین تلاش شبانه‌روزی و هماهنگ پرسنل اتاق عمل و کادر پشتیبانی بیمارستان رقم خورد.

رئیس بیمارستان شهید بهشتی قم ادامه داد: تمامی بیماران پس از انجام عمل‌های جراحی با شرایط پایدار به بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) منتقل شدند و در حال حاضر وضعیت عمومی آنان رضایت‌بخش گزارش شده است.

یوسف‌زاده ضمن قدردانی از تلاش مجموعه تیم درمان خاطرنشان کرد: ثبت چنین روزی در اتاق عمل قلب بیمارستان شهید بهشتی قم بیانگر ارتقای توانمندی‌های علمی و عملیاتی این مرکز درمانی و نیز نمادی از همدلی، هماهنگی و تعهد کادر درمانی در خدمت به بیماران است.

