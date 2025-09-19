به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مجتبی یوسفزاده روز جمعه در گفتوگویی اظهار کرد: تیم جراحی قلب بیمارستان شهید بهشتی قم توانست در یکی از روزهای شهریورماه ۱۴۰۴ و طی بازه زمانی ساعت ۸:۳۰ تا ۲۲، چهار عمل جراحی بایپس عروق کرونر (CABG) را با موفقیت کامل به انجام برساند.
وی افزود: این موفقیت به همت تیم جراحی به سرپرستی دکتر اکبری، فوقتخصص جراحی قلب، و با همراهی دکتر شیرمحمدی، فوقتخصص بیهوشی قلب، و همچنین تلاش شبانهروزی و هماهنگ پرسنل اتاق عمل و کادر پشتیبانی بیمارستان رقم خورد.
رئیس بیمارستان شهید بهشتی قم ادامه داد: تمامی بیماران پس از انجام عملهای جراحی با شرایط پایدار به بخش مراقبتهای ویژه (ICU) منتقل شدند و در حال حاضر وضعیت عمومی آنان رضایتبخش گزارش شده است.
یوسفزاده ضمن قدردانی از تلاش مجموعه تیم درمان خاطرنشان کرد: ثبت چنین روزی در اتاق عمل قلب بیمارستان شهید بهشتی قم بیانگر ارتقای توانمندیهای علمی و عملیاتی این مرکز درمانی و نیز نمادی از همدلی، هماهنگی و تعهد کادر درمانی در خدمت به بیماران است.
