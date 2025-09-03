به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، افتتاح و بهره برداری از بخش‌های جدید فاز دوم طرح توسعه مرکز آموزشی و درمانی فیروزگر در بیمارستان فیروزگر انجام شد، این مراسم با حضور محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت درمان و آموزش، نادر توکلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران و محسن خالدیان رئیس بیمارستان فیروزگر برگزار شد.

این بخش‌ها شامل بخش CCU با ظرفیت ۱۱ تخت، بخش POST CCU با ظرفیت ۱۵ تخت، بخش نورولوژی با ظرفیت ۱۷ تخت و بخش ICU Stroke با ظرفیت ۸ تخت و کد ۷۲۴ ) درمان حاد پیشرفته سکته مغزی ) ، بخش فوق تخصصی مراقبتهای ویژه تشنج‌های مقاوم به درمان (LTM) بخش جراحی درون بین (VIP) با ظرفیت ۱۹ تخت است.