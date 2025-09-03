  1. سلامت
  2. درمان
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۳۷

افتتاح بخش‌های جدید بیمارستان فیروزگر

افتتاح بخش‌های جدید بیمارستان فیروزگر

بخش‌های جدید فاز دوم طرح توسعه مرکز آموزشی و درمانی فیروزگر در بیمارستان فیروزگر افتتاح و به بهره‌برداری رسید تا ظرفیت ارائه خدمات تخصصی و آموزشی این مرکز افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، افتتاح و بهره برداری از بخش‌های جدید فاز دوم طرح توسعه مرکز آموزشی و درمانی فیروزگر در بیمارستان فیروزگر انجام شد، این مراسم با حضور محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت درمان و آموزش، نادر توکلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران و محسن خالدیان رئیس بیمارستان فیروزگر برگزار شد.

این بخش‌ها شامل بخش CCU با ظرفیت ۱۱ تخت، بخش POST CCU با ظرفیت ۱۵ تخت، بخش نورولوژی با ظرفیت ۱۷ تخت و بخش ICU Stroke با ظرفیت ۸ تخت و کد ۷۲۴ ) درمان حاد پیشرفته سکته مغزی ) ، بخش فوق تخصصی مراقبتهای ویژه تشنج‌های مقاوم به درمان (LTM) بخش جراحی درون بین (VIP) با ظرفیت ۱۹ تخت است.

کد خبر 6578387
محدثه رمضانعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها