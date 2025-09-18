  1. استانها
تصادف ۲ پراید در محور هرند ۷ مصدوم داشت

اصفهان – سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از تصادف شبانه ۲ دستگاه پراید در محور سیان به سمت هرند و مصدومیت هفت نفر خبر داد.

عباس عابدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه ویژه ترافیکی در استان اصفهان اظهار کرد: این حادثه ساعت ۲۳ و ۲۸ دقیقه به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش شد.

وی افزود: در این حادثه ۲ دستگاه پراید در محور سیان–هرند با یکدیگر برخورد کرده‌اند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به اعزام ۳ واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه ابراز کرد: در این سانحه هفت نفر شامل ۲ خانم و پنج آقا در محدوده سنی ۲۳ تا ۶۰ سال مصدوم شدند.

به گفته عابدی، پنج نفر از مصدومان به بیمارستان فارابی و دو نفر دیگر به بیمارستان کاشانی اصفهان انتقال یافتند.

