به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی راهور تهران بزرگ به تشریح تعاریف آئین‌نامه‌ای راننده و عابر پیاده پرداخت. بر اساس ماده ۱ آئین‌نامه راهنمایی و رانندگی، راننده کسی است که هدایت وسیله نقلیه موتوری یا غیرموتوری را برعهده دارد؛ حتی افرادی که گله یا رمه حیوانات را هدایت می‌کنند، راننده محسوب می‌شوند. در مقابل، عابر پیاده کسی است که بدون وسیله نقلیه و تنها با پای خود در حال حرکت است.

بررسی جایگاه قانونی دوچرخه‌سوار: عابر پیاده یا راننده؟

معاون اجتماعی راهور توضیح داد: دوچرخه‌سوار در هنگام رکاب زدن به‌عنوان راننده شناخته می‌شود و باید قوانین رانندگی را رعایت کند. اما اگر دوچرخه را در دست گرفته و پیاده حرکت کند، به‌عنوان عابر پیاده محسوب می‌شود. این موضوع اهمیت تمایز دقیق در رعایت قوانین را دوچندان می‌کند.

افزایش نگران‌کننده آمار تصادفات دوچرخه‌سواران در تهران

بر اساس آمار ارائه شده توسط سرهنگ کشیر، در سال ۱۴۰۳ تعداد ۴۰ فقره تصادف خسارتی، ۱۴۴ فقره تصادف جرحی و دو مورد فوتی مربوط به دوچرخه‌سواران در تهران به ثبت رسیده است. همچنین در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۴ این اعداد به ۲۹ تصادف خسارتی، ۱۲۳ جرحی و ۳ فوتی افزایش یافته‌اند که نشان‌دهنده روند افزایشی خطرناک است.

ممنوعیت قانونی عبور دوچرخه از پیاده‌رو و معابر شلوغ

وی با استناد به ماده ۱۶۷ آئین‌نامه راهنمایی و رانندگی تأکید کرد: عبور دوچرخه، موتورسیکلت و موتور گازی از پیاده‌روها، بازارها و نقاط شلوغ به‌صورت کامل ممنوع است. دوچرخه‌سواران موظف‌اند در مسیرهای ویژه دوچرخه حرکت کنند تا از بروز حوادث جلوگیری شود.‌

محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های حرکت با وسایل نقلیه غیرموتوری در معابر

سرهنگ کشیر افزود: طبق ماده ۲۰۵ آیین‌نامه، استفاده از اسکوتر، اسکیت و کفش‌های چرخدار در معابر ممنوع است و آویزان شدن به وسایل نقلیه نیز تخلف محسوب می‌شود که برخورد قانونی با آن صورت می‌گیرد.

شرایط مسئولیت‌پذیری عابر پیاده در تصادفات جاده‌ای

در تشریح ماده ۲۱۵ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، معاون راهور گفت: عابران پیاده نیز در صورت عدم رعایت ضوابط قانونی ممکن است در تصادفات مقصر شناخته شوند. از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا کنون ۲۷۸۳ تصادف با عابران پیاده رخ داده که ۱۴۱ مورد آن منجر به فوت شده است.

ضرورت استفاده از پل‌های عابر پیاده در معابر پرتردد شهری

سرهنگ کشیر به ضرورت استفاده از پل‌های عابر پیاده در نقاط پرتردد شهر اشاره کرد و گفت: عدم استفاده از این پل‌ها توسط شهروندان خطرات جبران‌ناپذیری دارد. وی تأکید کرد که حتی در محل‌هایی که پل مکانیزه نیست، استفاده از پل برای حفظ جان ضروری است.

تأکید بر آموزش فرهنگ رانندگی پیش از استفاده از هر وسیله نقلیه

در پایان، معاون اجتماعی راهور تهران بزرگ خاطرنشان کرد: قبل از استفاده از هر وسیله نقلیه موتوری یا غیرموتوری، باید فرهنگ و قوانین رانندگی به خوبی آموزش دیده و رعایت شود تا ضمن حفظ ایمنی فردی، امنیت عمومی نیز تضمین شود.