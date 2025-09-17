به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آسوشیتد پرس، کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز چهارشنبه با تکرار ادعاهای مطرح از سوی محور غربی- عبری علیه تهران ادعا کرد که فرصت برای یافتن راه‌حل دیپلماتیک درباره برنامه هسته‌ای صلح آمیز ایران به‌سرعت در حال پایان یافتن است!

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این خصوص ادعا کرد: پنجره یافتن یک راه حل دیپلماتیک در مورد مسئله هسته‌ای ایران به سرعت در حال بسته شدن است. تهران باید گام‌های معتبری را در جهت رسیدگی به خواسته‌های فرانسه، بریتانیا و آلمان (تروئیکای اروپایی طرف ایران در توافق سال ۲۰۱۵ موسوم به برجام) نشان دهد!

کایا کالاس بی اشاره به عدم انجام تعهدات طرف اروپایی برجام در قبال ایران مدعی شد: این موضوع به معنای نشان دادن همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اجازه بازرسی از تمام سایت‌های هسته‌ای بدون تأخیر است!

این در حالیست که وی پیشتر نیز در خصوص رو به اتمام بودن زمان برای رایزنی‌ها میان تهران و بروکسل ادعاهایی ر ا مطرح کرده بود.

گفتنی است که تهران همواره تصریح کرده است که برای مذاکره‌ای برابر و بر مبنای احترام متقابل آمادگی دارد؛ اما آمریکا و اشغالگران صهیونیست در ماه‌های گذشته و در میانه مذاکرات غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن، بر خلاف تمامی موازین بین المللی ایران را مورد تجاوز قرار دادند.