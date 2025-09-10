بیانیه مشترک آمریکا و سه کشور اروپایی درباره ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، آمریکا و تروئیکای اروپایی در جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در وین برگزار شد، با قرائت بیانیه‌ای که وبسایت وزارت خارجه انگلیس آن را منتشر کرده، بدون در نظر گرفتن کوتاهی و بی مسیئولیتی آژانس انرژی اتمی در قبال حمله غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به مراکز هسته‌ای کشورمان در جریان جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، اقدام جمهوری اسلامی ایران در توقف همکاری با آژانس از ژوئن ۲۰۲۵ را «نگران کننده و غیرقابل قبول» خواندند.

این بیانیه می‌افزاید که «از روز ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ دسترسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به تمامی تأسیسات هسته‌ای ایران جز نیروگاه بوشهر محدود شده و ایران تاکنون هیچ گزارش قانونی در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای خود ارائه نکرده است.»

در حالی که پیش از این آمریکا و رژیم صهیونیستی مدعی انهدام ذخایر اورانیوم با غنای بالا در ایران در جریان حمله به نیروگاه‌های اتمی بودند، آژانس مدعی شده است که «ذخایر اورانیوم با غنای بالا در ایران از دو ماه و نیم پیش تاکنون بدون حسابرسی باقی مانده و آژانس اطلاعی در این خصوص به دست نیاورده است.»

آمریکا و سه کشور اروپایی بدون اشاره به اینکه حمله نظامی به تأسیسات اتمی کشورها نقض قوانین بین‌الملل به شمار می‌رود، مدعی شده‌اند که «حملات اخیر به برخی مراکز اتمی نمی‌تواند توجیهی برای تعلیق باشد و ایران باید فوراً اجرای کامل توافقنامه پادمان را از سر بگیرد.»

آمریکا، فرانسه، آلمان و انگلیس همکاری فوری را شرط اساسی برای دستیابی به توافق پایدار خصوص نگرانی‌های هسته‌ای دانسته و در بیانیه خود از توافق اخیر ایران و آژانس استقبال کرده و در عین حال هشدار دادند که «اگر ایران تا نشست بعدی شورا، همکاری کامل را از سر نگیرد؛ آماده اتخاذ تصمیمات لازم خواهند بود.»