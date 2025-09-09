اولیانوف: فرصتی برای اروپا ایجاد شده تا مکانیسم ماشه را متوقف کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، «میخائیل اولیانوف»، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در واکنش به توافق ایران و آژانس گفت: این (توافق) یک فرصت مناسب برای سه کشور اروپایی (E۳) است تا روند مکانیسم ماشه (snapBack) را متوقف و لغو کرده و مسیر مثبت را حفظ کنند.

رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ساعتی قبل با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: امروز در قاهره، با عراقچی، وزیر امور خارجه ایران درباره سازوکارهای عملی از سرگیری فعالیت‌های بازرسی در ایران توافق شد.



وی افزود: این یک گام مهم در مسیر درست است. از بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر (هم) به خاطر تعهد و همکاری‌اش سپاسگزارم.

عراقچی پس از دیدار با گروسی در نشستی خبری گفت: امروز نشانه یک گام مهم در تداوم و پایداری حسن نیت جمهوری اسلامی ایران در راستای حل و فصل هرگونه مسأله مرتبط با برنامه هسته‌ای صرفاً صلح‌آمیز خود از طریق دیپلماسی و گفت‌وگو است.

علیرغم قرار گرفتن در معرض حملات غیرقانونی و جنایتکارانه، ایران همچنان بر استیفای حقوق مسلم خود برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای طبق معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای (NPT) پایدار مانده و در عین حال آمادگی خود را برای مشارکت در گفت‌وگوی واقعی و معنادار به منظور اجرای تعهدات مربوطه خویش نشان داده است.