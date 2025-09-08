به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حاشیه نشست فصلی شورای حکام به خبرنگاران در وین با اشاره به «لزوم بازرسی از تاسیسات هسته‌ای ایران» مدعی شد که درباره این مسئله توافق با ایران نزدیک است.

گروسی گفت: بازرسی‌های ما ذیل توافق جامع پادمان صورت می‌گیرد و از لحاظ حقوقی الزام‌آور است. ما باید بازرسی‌های خود را در ایران از سر بگیریم.

مدیرکل آژانس مدعی شد: مکانیسم ماشه در حوزه گفت‌وگوهای سه کشور اروپایی با ایران است و کاملاً جدا از کاری است که ما اینجا انجام می‌دهیم. وقتی می‌گویم باید بازرسی‌ها از سر گرفته شود، منظورم این است که این یک تعهد حقوقی میان آژانس و ایران است.

وی مدعی شد که «این(بازرسی‌ها) نه اقدامی سیاسی، بلکه قانونی است.»

گروسی همچنین گفت که «هنوز زمان مشخصی برای سفر او به ایران تعیین نشده اما امیدوار است که در چهارچوب عادی‌سازی تماس‌ها و روابط بتواند دوباره سفر کند. از طریق رایزنی‌ها و مذاکرات و گفت‌وگوهایی که با ایران در سطوح مختلف داشته‌ایم و داریم. باید بگویم که چندین نشست فنی در تهران و همین‌طور اینجا در وین برگزار کرده‌ایم و خودم هم چندین گفت‌وگوی تلفنی با وزیر خارجه ایران داشته‌ام. بنابراین فکر می‌کنم این یک فرایند است. کمی زمان خواهد برد، اما به نظر من در مسیر درستی حرکت می‌کنیم.»

مدیرکل آژانس اضافه کرد که «ما هر گونه اقدام خشونت‌آمیز علیه دانشمندان هسته‌ای ایران را رد می‌کنیم.»

وی مدعی شد: ما از سوی ایران درباره ذخایر اورانیوم غنی‌شده، اطلاعاتی دریافت نکرده‌ایم. درباره ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران، ابهاماتی وجود دارد.

گروسی ادعا کرد: ما اطلاعات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران را با هیچ‌کس به اشتراک نمی‌گذاریم و با تمامیت فعالیت می‌کنیم.

وی اضافه کرد: ایران حق دارد تا درباره بازرسی از تاسیسات هسته‌ایش، کامل‌ترین ضمانت‌های احتمالی را دریافت کند.

مدیرکل آژانس همچنین مدعی شد که «در رسیدگی به برنامه هسته‌ای ایران، به دیپلماسی و نه استفاده از زور، باور داریم.»

وی ادامه داد: ما باید به سایت‌های هسته‌ای که (در پی حملات) به طور کامل یا نسبی تخریب شده‌اند، دسترسی پیدا کنیم. بازرسی کامل از تاسیسات هسته‌ای ایران، احتمال حملات نظامی بیشتر را کاهش می‌دهد. ما درباره بازرسی‌ها در آستانه دستیابی به توافقی با ایران هستیم.