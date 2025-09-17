توقف سایپا و اسلامشهر در شب برد لحظه آخری نساجی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال کشور شامگاه چهارشنبه با برگزاری ۵ دیداردر شهرهای مختلف پیگیری شد که در یکی از مهمترین بازیها سایپا و آریو اسلامشهر برابر حریفانشان متوقف شدند.
همچنین نساجی مازندران نیز در آخرین ثانیههای بازی توانست قفل دروازه شهرداری نوشهر را باز کند و پیروزی خارج از خانه را جشن بگیرد.
نتایج بازیهای امشب در هفته چهارم لیگ یک به شرح زیر است:
* شهرداری نوشهر صفر - نساجی مازندران یک
* فرد البرز ۲ - مس سونگون صفر
* آریو اسلامشهر صفر - مس شهر بابک صفر
* سایپا صفر - نیروی زمینی صفر
* مس کرمان یک - بعثت کرمانشاه صفر
