  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۲۷

توقف سایپا و اسلامشهر در شب برد لحظه آخری نساجی

از میان تیم های مدعی لیگ دسته اول نساجی به پیروزی رسید و سایپا و آریو اسلامشهر متوقف شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور شامگاه چهارشنبه با برگزاری ۵ دیداردر شهرهای مختلف پیگیری شد که در یکی از مهم‌ترین بازی‌ها سایپا و آریو اسلامشهر برابر حریفانشان متوقف شدند.

همچنین نساجی مازندران نیز در آخرین ثانیه‌های بازی توانست قفل دروازه شهرداری نوشهر را باز کند و پیروزی خارج از خانه را جشن بگیرد.

نتایج بازی‌های امشب در هفته چهارم لیگ یک به شرح زیر است:

* شهرداری نوشهر صفر - نساجی مازندران یک

* فرد البرز ۲ - مس سونگون صفر

* آریو اسلامشهر صفر - مس شهر بابک صفر

* سایپا صفر - نیروی زمینی صفر

* مس کرمان یک - بعثت کرمانشاه صفر

