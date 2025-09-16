 بازیکن تیم فوتبال نساجی زیر تیغ جراحی رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، داود رجبی مدافع فصل گذشته تیم فوتبال فجرسپاسی شیراز که از ابتدای فصل جدید به تیم نساجی مازندران پیوسته است، در دیدار هفته گذشته نساجی به دلیل ناهمواری زمین ورزشگاه تختی دچار مصدومیت و پارگی رباط صلیبی شد.

این بازیکن پس از مصدومیت شدید پای خود را به تیغ جراحی دکتر حسین حاجی تقی سپرد تا بتواند پس از پشت سرگذاشتن دوران نقاهت به میادین برگردد.

پزشک جراح این بازیکن در مورد زمان بازگشت وی به میادین گفت: متاسفانه ناهموار بودن زمین آسیب جدی به این بازیکن زد اما خوشبختانه عمل وی با موفقیت انجام شد و پس از طی دوره درمان و فیزیوتراپی می تواند به میادین برگردد.

این فوق تخصص جراحی زانو و شانه که پیش از این بازیکنانی چون پوریا آریاکیا و اسماعیل شریفات را هم مورد جراحی قرار داده است ادامه دهد: مدت دوری فوتبالیست ها از میادین به خاطر این عمل جراحی حدود ۶ ماه است. در صورت طی کردن کامل مراحل توانبخشی و تمرینات تخصصی، داود رجبی می‌تواند از ابتدای فصل آینده بار دیگر در میادین فوتبال حضور پیدا کند.