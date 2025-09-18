  1. ورزش
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۰۲

هوادار صدرنشین لیگ یک باقی ماند + نتایج کامل بازی‌ها و جدول

تیم فوتبال هوادار با برتری در هفته چهارم لیگ دسته اول، صدرنشین این مسابقات باقی ماند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات هفته چهارم لیگ دسته اول، شامگاه پنجشنبه ۲۷ شهریور چهار بازی برگزار شد که تیم‌های هوادار و پارس جنوبی جم موفق به شکست حریفان خود شدند و شاگردان رضا ربیعی با کسب ۳ امتیاز، صدرنشین لیگ یک باقی ماندند.

همچنین در این هفته تیم‌های سایپا و پارس جنوبی هم برای اولین بار موفق به کسب پیروزی شدند.

نتایج کامل هفته چهارم لیگ دسته اول فوتبال کشور به شرح زیر است:

* شهرداری نوشهر صفر - نساجی یک

* فرد البرز ۲ - مس سونگون صفر

* آریو اسلامشهر صفر - مس شهربابک صفر

* سایپا یک - نیروی زمینی صفر

* مس کرمان یک - بعثت کرمانشاه صفر

* پالایش نفت بندرعباس صفر - هوادار یک

* صنعت نفت آبادان یک - نفت و گاز گچساران یک

* نود ارومیه یک - داماش گیلان یک

* پارس جنوبی جم ۲ - شناورسازی قشم صفر

