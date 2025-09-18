به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات هفته چهارم لیگ دسته اول، شامگاه پنجشنبه ۲۷ شهریور چهار بازی برگزار شد که تیم‌های هوادار و پارس جنوبی جم موفق به شکست حریفان خود شدند و شاگردان رضا ربیعی با کسب ۳ امتیاز، صدرنشین لیگ یک باقی ماندند.

همچنین در این هفته تیم‌های سایپا و پارس جنوبی هم برای اولین بار موفق به کسب پیروزی شدند.

نتایج کامل هفته چهارم لیگ دسته اول فوتبال کشور به شرح زیر است:

* شهرداری نوشهر صفر - نساجی یک

* فرد البرز ۲ - مس سونگون صفر

* آریو اسلامشهر صفر - مس شهربابک صفر

* سایپا یک - نیروی زمینی صفر

* مس کرمان یک - بعثت کرمانشاه صفر

* پالایش نفت بندرعباس صفر - هوادار یک

* صنعت نفت آبادان یک - نفت و گاز گچساران یک

* نود ارومیه یک - داماش گیلان یک

* پارس جنوبی جم ۲ - شناورسازی قشم صفر