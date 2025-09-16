درآمدهای سازمان لیگ فوتبال چگونه تقسیم می شود؟

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر شکاری در گفتگو با سایت سازمان لیگ فوتبال ایران در مورد شیوه تسهیم درآمد تبلیغات محیطی در فوتبال اظهار داشت: به جهت روشنگری برای اهالی فوتبال، رسانه ها و همه فوتبالدوستان لازم است اعلام کنم که درآمد تبلیغات محیطی سازمان لیگ طبق آئین نامه و مصوبه هیئت رئیسه سازمان لیگ فوتبال تسهیم می گردد.

وی افزود: ۷۵ درصد این درآمد سهم باشگاه های لیگ برتر و لیگ دسته اول است که ۷۰ درصد متعلق به باشگاه های لیگ برتر است که ۳۵ درصدش به طور مساوی بین همه تیم های لیگ برتری تقسیم می شود، ۲۱ درصد درآمد بابت رتبه بندی جدول لیگ در پایان فصل است. همچنین ۵ درصد سهم باشگاه های لیگ یک به طور مساوی است.

خزانه دار سازمان لیگ در مورد اینکه تیم های قهرمان لیگ برتر و جام حذفی درآمد بیشتری خواهند داشت گفت: ۱۴درصد درآمد تبلیغات محیطی به عنوان پاداش برای تیم های اول تا سوم لیگ برتر و قهرمان جام حذفی در نظر گرفته می شود. لازم به ذکر است که در طول فصل طبق روال قبلی از مدیران مالی باشگاه ها دعوت به عمل می آید و حضوری گردش حساب های فی مابین به صورت شفاف ، نحوه پرداخت از سهم تبلیغات محیطی و رقم مربوطه به آنها اعلام می شود.

شکاری افزود: ۲۵ درصد باقیمانده تبلیغات محیطی سهم فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ، هیئت های فوتبال دارای لیگ برتر و هیئت های فوتبال استان های غیربرخوردار است.