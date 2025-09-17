شهردار لندن: حوادث جاری در غزه نسل کشی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، «صادق خان»، شهردار لندن در واکنش به سفر ترامپ به انگلیس و به علت همدستی آمریکا با اسرائیل در رقم زدن کشتار بی سابقه در نوار غزه گفت: آنچه در غزه درجریان است، یک نسل کشی است.
وی دیروز و در آستانه سفر دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا به انگلیس نیز گفته بود که ترامپ آتش سیاستهای تفرقهانگیز را در سراسر جهان شعلهورتر کرده است.
این برای دومین بار است که ترامپ برای یک سفر رسمی وارد انگلیس میشود.
در همین راستا، چارلز سوم، پادشاه انگلیس در دیدار با ترامپ گفت: ما با ایالات متحده در پرونده اوکراین برای بازدارندگی در برابر تجاوز و دستیابی به صلح همکاری میکنیم.
وی گفت: از رئیسجمهور ترامپ در تلاشهایش برای دستیابی به صلح در بسیاری از موضوعات حمایت میکنیم.
پادشاه انگلیس گفت: ما از تعهد شخصی رئیسجمهور ترامپ به صلح استقبال میکنیم.
ترامپ نیز در این دیدار گفت: روابط ما و انگلیس، یک رابطهی ابدی است که هیچ رابطهای نمیتواند جای آن را بگیرد یا آن را تحت تأثیر قرار دهد.
نظر شما