مقام صهیونیست: هیچ پیروزی در جنگ غزه وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، «یسرائیل زئیف»، فرمانده عملیات پیشین ارتش اسرائیل درباره اوضاع منطقه و پیامدهای اشغال نوار غزه هشدار داد و اذعان کرد که
فرمانده پیشین لشکر غزه ارتش رژیم صهیونیستی: نتانیاهو به دنبال «تصویر پیروزی» است که در این جنگ وجود ندارد
فرمانده پیشین لشکر غزه در ارتش رژیم صهیونیستی، با انتقاد از سیاستهای بنیامین نتانیاهو در قبال جنگ غزه تأکید کرد که رویکرد نخستوزیر اسرائیل «باعث بروز مشکلات متعددی» شده است.
زئیف گفت: نتانیاهو به دنبال ارائه تصویری از پیروزی است، در حالی که چنین پیروزیای در این جنگ وجود ندارد.
وی هشدار داد که ادامه عملیات نظامی در غزه، جان اسیران اسرائیلی، نظامیان این رژیم و همچنین غیرنظامیان فلسطینی در غزه را به خطر میاندازد.
این مقام نظامی سابق اسرائیلی در پایان ابراز امیدواری کرد که نتانیاهو «سر عقل بیاید و پایان جنگ در غزه را اعلام کند.
وی دو روز پیش نیز اعلام کرد که نشست دوحه نشان داد که به جای شکلگیری یک ائتلاف علیه ایران، یک ائتلاف منطقهای علیه اسرائیل در حال شکلگیری است.
رئیس پیشین عملیات ارتش اسرائیل گفت که اشغال غزه منجر به کوچ اجباری ساکنان این منطقه به سوی مصر خواهد شد که ممکن است توسط قاهره به عنوان اعلان جنگ تلقی شود.
وی هشدار داد: از کنترل خارج شدن اوضاع در مرزهای مصر عواقب فاجعهباری خواهد داشت.
زئیف افزود: پس از حمله ناموفق در قطر، اسرائیل میتوانست شرایط را با پایان دادن به جنگ اصلاح کند.
وی گفت: اشغال غزه حتماً به مرگ اسیران اسرائیلی و تعداد زیادی از نظامیان اسرائیلی منجر خواهد شد.
زئیف تأکید کرد که هرگونه اقدام نظامی مستقیم در غزه، پیامدهای انسانی و امنیتی بسیار شدید به همراه خواهد داشت و گزینهها برای جلوگیری از فاجعه محدود است.
این مقام پیشین صهیونیست با حمله به کابینه نتانیاهو گفت: ضعیفترین دولت در تاریخ ما، اسرائیل را به یک قلدر منطقهای تبدیل کرده که بدون هیچ حساب و کتابی به نقض حاکمیت دیگر کشورها میپردازد.
