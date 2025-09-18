«غزه» و «اوکراین» محور مذاکرات ترامپ و استارمر در لندن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دومین روز از سفر خود به انگلیس با کِر استارمر نخست‌وزیر این کشور دیدار کرد.

استارمر در پایان این دیدار ضمن اعلام استمرار همکاری با آمریکا در پرونده غزه گفت که با آمریکا برای پایان دادن به فاجعه انسانی در خاورمیانه و ورود کمک‌ها آزادی اسرا همکاری می‌کند. وی گفت که با ترامپ درباره راه‌های افزایش حمایت دفاعی از اوکراین گفتگو کرده است.

ترامپ نیز در کنفرانس مطبوعاتی پایان این دیدار، روابط آمریکا و انگلیس را در جهان بی‌نظیر خواند و تاکید کرد: خوشحالم که بریتانیا اولین کشوری بود که با آن توافق تجاری امضا کردیم. ما یک توافق تاریخی برای شکوفایی فناوری امضا کردیم. سفر من به انگلیس منجر به قراردادهایی به ارزش ۳۵۰ میلیارد دلار شد.

ترامپ ادامه داد که عملکرد اقتصادی آمریکا به طور مداوم در حال بهبود است و این کشور ۱۷ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری جذب کرده است.

استارمر نیز در این کنفرانس مطبوعاتی گفت که در همکاری با آمریکا تلاش دارد تا تل آویو و منطقه را بر سر یک طرح جامع که صلح و امنیت را برای فلسطینیان و صهیونیست‌ها به ارمغان بیاورد، متحد کند.

ترامپ با طرح این ادعا که «پوتین رئیس جمهور روسیه مرا نا امید کرد»، مدعی شد که تلاش‌های زیادی برای حل مناقشه در غزه و اوکراین انجام می‌دهد. ترامپ که مهم‌ترین تأمین کننده تسلیحات رژیم صهیونیستی برای استمرار نسل کشی در غزه است، گفت که پایان دادن به جنگ‌ها یک وظیفه دشوار است. مناقشه اسرائیل و غزه یک مسئله پیچیده است، اما ما با آن تعامل خواهیم کرد.

وی ادامه داد که آمریکا مقادیر زیادی سلاح به کشورهای ناتو می‌فروشد و ۳۵۰ میلیارد دلار کمک نظامی به اوکراین ارائه کرده است.

استارمر در مواضعی عوام فریبانه و در حالی که همکاری‌های اطلاعاتی و نظامی خود با رژیم صهیونیسستی را متوقف نمی‌کند، مدعی شد که اوضاع غزه غیرقابل قبول است و کمک‌ها باید به سرعت وارد غزه شود.

استارمر افزود که به رسمیت شناختن کشور فلسطین بخشی از بسته‌ای است که انگلیس امیدوار است، اوضاع را از وضعیت وحشتناکی که امروز جریان دارد، به راه‌حل تشکیل دو کشور منتقل کند.

ترامپ در عین حال بدون توجه به اوضاع وخیم انسانی و فاجعه بی سابقه در غزه گفت که اسرای اسرائیلی باید فوراً آزاد شوند و درگیری در غزه متوقف شود.

وی تاکید کرد که «وضعیت در غزه» یکی از معدود مسائلی است که در آن با استارمر اختلاف نظر دارد.

ترامپ در ادامه بار دیگر به انتقاد از دوران ریاست جمهوری جو بایدن پرداخته و مدعی شد که ونزوئلا در دوران بایدن زندان‌های خود را باز کرد و زندانیان خود را به ایالات متحده فرستاد.

رئیس جمهور آمریکا در ادامه ادعاهای خود گفت که مشکل تورم و افزایش قیمت انرژی در ایالات متحده را حل کرده است، علاوه بر اینکه طی سه ماه گذشته هیچ کس به طور غیرقانونی وارد آمریکا نشده است.