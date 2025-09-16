به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، «صادق خان»، شهردار لندن در آستانه سفر دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا به انگلیس گفت که ترامپ آتش سیاستهای تفرقهانگیز را در سراسر جهان شعلهورتر کرده است.
هواپیمای حامل رئیسجمهوری آمریکا تا ساعاتی دیگر وارد انگلیس خواهد شد. این برای دومین بار است که ترامپ برای یک سفر رسمی وارد این کشور میشود.
گروههای مخالف سیاستهای دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا در آستانه ورود او به انگلیس با برگزاری تجمع مقابل کاخ سلطنتی وینزر که قرار است ترامپ امشب اینجا اقامت داشته باشد، اعتراض خود را به نمایش گذاشتند.
پلیس لندن اعلام کرد که قرار است فردا چهارشنبه ۵۰ گروه اعتراضی در اعتراض به سیاستهای ترامپ در مرکز لندن تجمع کنند.
شماری از دانشجویان و دانشآموزان نیز وعده دادهاند که در اعتراض به سفر ترامپ کلاسهای درس را ترک کنند.
نظر شما