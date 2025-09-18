توافق انگلیس و آمریکا برای سرمایه گذاری مشترک ۳۸۰ میلیارد دلاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، دفتر نخستوزیر انگلیس اعلام کرد که ایالات متحده و بریتانیا در جریان سفر «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا به لندن، بر سر سرمایهگذاری مشترک به ارزش ۳۸۰ میلیارد دلار به توافق رسیدهاند.
چارلز سوم، پادشاه انگلیس در دیدار با ترامپ گفت: ما با ایالات متحده در پرونده اوکراین برای بازدارندگی در برابر تجاوز و دستیابی به صلح همکاری میکنیم.
وی افزود: از رئیسجمهور ترامپ و تلاشهایش برای دستیابی به صلح در بسیاری از موضوعات حمایت میکنیم.
پادشاه انگلیس اضافه کرد: ما از تعهد شخصی رئیسجمهور ترامپ به صلح استقبال میکنیم.
ترامپ نیز در این دیدار گفت: روابط ما و انگلیس، یک رابطه ابدی است که هیچ رابطهای نمیتواند جای آن را بگیرد یا آن را تحت تأثیر قرار دهد.
