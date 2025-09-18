اصابت مستقیم پهپاد نیروهای مسلح یمن به ساختمانی در بندر ایلات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی لحظاتی پیش از به صدا درآمدن خطر بعد از نفوذ یک پرنده متخاصم به سرزمین‌های اشغالی در شهر بندری ایلات خبر داد.

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این پهپاد به صورت مستقیم به هتلی در منطقه جنوب ایلات اصابت کرده است.

ستون‌های دود از هتل و محل اصابت پهپاد یمنی به هوا بلند شده است.

رژیم صهیونیستی از تلفات انسانی و مادی این حمله پهپادی خبری منتشر نکرده است، اما ارتش این رژیم اعلام کرد که بعد از حمله پهپادی به ایلات، کنفرانس مطبوعاتی سخنگوی ارتش به تعویق افتاد.