به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، رسانههای صهیونیستی گزارش دادند که نظرسنجی که شبکه ۱۳ اسرائیل انجام داده، نشان میدهد که ۴۸ درصد از اسرائیلیها معتقدند وضعیت اقتصادی این رژیم پس از طولانی شدن جنگ آسیب دیده است.
همچنین، ۶۹ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی نیز گفتهاند که عملیات نظامی در غزه جان اسرا را در معرض خطر قرار داده است.
از سوی دیگر، پایگاه خبری میدیا لاین اسرائیل به نقل از مدیر روابط بینالملل در انجمن صنایع رژیم صهیونیستی نوشت: اسرائیل در مسیری بسیار منفی قرار گرفته و نشانههای نگرانکنندهای مشاهده میشود.
وی افزود: پیشتر، نهادهای غیردولتی در خط مقدم اقدامات علیه اسرائیل بودند، اما امروز شاهد افزایش اظهارنظرها از سوی کشورها [ی مختلف] هستیم.
براساس این گزارش، رئیس بخش مطالعات مالی در کالج مدیریت رژیم صهیونیستی نیز در گفتوگو با این رسانه تأکید کرد: اسرائیل به طور قطع در مسیر انزوا قرار گرفته است.
