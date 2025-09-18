به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به بهانه ترور «چارلی کرک» راستگرا، اقدامات جدیدی را علیه گروههای چپ آغاز کرد و جنبش ضدفاشیستی «آنتیفا» را به عنوان یک «سازمان تروریستی» هدف قرار داد.
ترامپ در رسانه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشال در این خصوص اعلام کرد که این جنبش را به عنوان یک سازمان تروریستی «تعیین» میکند.
ترامپ نوشت: من همچنین اکیداً توصیه خواهم کرد کسانی که به آنتیفا بودجه میدهند، مطابق با بالاترین استانداردها و رویههای قانونی به طور کامل مورد بررسی قرار گیرند.
«آنتیفا» یک جنبش سیاسی چپگرا و با عقاید ضدفاشیستی و ضدنژادپرستی در آمریکا کشورهای اروپایی است.
ویژگی اصلی انتیفا استفاده آنها از اقدام عملی است. آنها با تاکتیکهای اعتراضی گوناگون، مانند فعالیتهای دیجیتالی علیه افرادی که آنها به عنوان فاشیست، نژادپرست، راست تندرو یا سرمایه دار میگمارند شرکت میکنند.
بهانه جویی های دولت ترامپ در بازی با مفاهیمی از قبیل تروریسم تازگی ندارد. پس از روی کار آمدن تروریستهای چندملیتی در سوریه با استفاده از جنگ و خونریزی و بدون برگزاری هرگونه انتخابات قانونی از سوی جولانی، دولت آمریکا تحریمهای این کشور علیه دمشق را لغو کرد. این در حالیست که مردم سوریه در دوران حکومت قانونی پیشین این کشور از تبعات تحریمها رنج میبردند.
