ترامپ جنبش «آنتیفا» را رسما «سازمان تروریستی» اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با امضای فرمانی، جنبش ضدفاشیستی (آنتیفا) را به طور رسمی در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد.
در بیانیهای که کاخ سفید بدین منظور صادر کرده، آمده است: آنتیفا یک تشکل نظامیگرا و آنارشیست است که به صراحت خواستار سرنگونی دولت ایالات متحده، نیروهای انتظامی و نظام حقوقی ماست. این گروه از روشهای غیرقانونی برای سازماندهی و پیادهسازی کارزار خشونت و تروریسم در سراسر کشور استفاده میکند تا به این اهداف دست یابد.
در ادامه این بیانیه میخوانیم: این کمپین شامل تلاشهای هماهنگشده برای جلوگیری از اجرای قوانین فدرال از طریق درگیریهای مسلحانه با نیروهای انتظامی، سازماندهی شورشها، حملات خشونتآمیز به مأموران اداره مهاجرت و گمرک و سایر نیروهای انتظامی، و تهدید و افشای اطلاعات شخصی (doxing) علیه چهرههای سیاسی و فعالان است.
کاخ سفید در ادامه این بیانیه نوشت: آنتیفا جوانان آمریکایی را برای مشارکت در این خشونتها و سرکوب فعالیتهای سیاسی جذب کرده، آموزش میدهد و تندرو میسازد، سپس از روشها و مکانیسمهای پیچیده برای مخفی کردن هویت عوامل خود، پنهان کردن منابع مالی و عملیات خود به منظور ناکام گذاشتن نیروهای انتظامی، و جذب اعضای جدید استفاده میکند. افرادی که با آنتیفا مرتبط هستند یا به نمایندگی از آن عمل میکنند، با دیگر سازمانها و نهادها برای گسترش، تحریک و پیشبرد خشونت سیاسی و سرکوب گفتمان سیاسی منطبق بر قانون هماهنگی میکنند.
در این بیانیه به نقل از ترامپ آمده است: به دلیل الگوی خشونت سیاسی مذکور که با هدف سرکوب فعالیتهای سیاسی قانونی و مانعتراشی در اجرای قانون طراحی شده است، بدینوسیله آنتیفا را به عنوان یک «سازمان تروریستی داخلی» معرفی میکنم. تمام وزارتخانهها و نهادهای اجرایی مرتبط باید از تمام اختیارات قانونی موجود برای تحقیق، مختل کردن و برچیدن هرگونه عملیات غیرقانونی بهویژه آنها که شامل اقدامات تروریستی هستند و توسط آنتیفا یا هر فردی که ادعا میکند به نمایندگی از آنتیفا عمل میکند، تحت حمایت مادی قرار گرفته است، استفاده کنند. این شامل اقدامات تحقیقاتی و قضایی لازم علیه کسانی است که از این عملیات حمایت مالی میکنند.
پیشتر، پیتر سیارتو، وزیر خارجه و روابط اقتصادی خارجی مجارستان در نامهای به کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خواستار به رسمیت شناختن جنبش آنتیفا به عنوان یک سازمان تروریستی، شده بود.
ترامپ ۲۷ شهریور و پس از ترور «چارلی کرک»، چهره محافظهکار و فعال سیاسی حامی رئیس جمهور آمریکا، اقدامات جدیدی را علیه گروههای چپ آغاز کرد و گفت که جنبش «آنتیفا» را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار خواهد داد. ترامپ در شبکه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشال این موضوع را اطلاعرسانی کرده و ترور کرک را بهانه قرار داده بود.
کرک ۳۱ ساله دهم سپتامبر در جریان سخنرانیاش در یوتا ترور شد. او از حامیان ترامپ بود و به نوشته آسوشتیدپرس، به پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کمک چشمگیری کرد. کرک بارها مخالفت خود را با کمک نظامی آمریکا به اوکراین ابراز کرده بود. تایلر رابینسون، مظنون ترور کرک هماکنون در بازداشت به سر میبرد و در اولین جلسه محاکمه، قاضی دادگاه ایالتی یوتا به وی اطلاع داد که در صورت محکومیت به جرم قتل عمد، ممکن است با مجازات اعدام روبهرو شود.
