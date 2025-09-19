سخنگوی کاخ سفید تحت حفاظت سرویس مخفی آمریکا قرار گرفت!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سیبیاس، در پی ترور چارلی کرک، چهره برجسته محافظهکار و از حامیان دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید تحت حفاظت سرویس مخفی این کشور قرار گرفت.
به گفته منابع، ترور کرک بحث درباره امنیت چهرههای مطرح آمریکایی در رویدادهای عمومی را تشدید کرده است. کنگره آمریکا در حال بررسی تأمین ۵۸ میلیون دلار بودجه اضافی برای افزایش امنیت مقامات دولتی و قضائی این کشور است.
لیویت از اظهارنظر دراینباره خودداری کرده و سرویس مخفی آمریکا نیز به درخواست سیبیاس پاسخی نداده است.
سیبیاس نوشته که هرچند حفاظت سرویس مخفی از سخنگویان کاخ سفید امری رایج محسوب نمیشود اما بیسابقه هم نیست. پیش از این، سارا هاکبی سندرز که هماکنون فرماندار آرکانزاس است، در زمان فعالیتش به عنوان سخنگوی کاخ سفید در دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ در سال ۲۰۱۸، تحت حفاظت سرویس مخفی قرار گرفت.
چارلی کرک ۳۱ ساله دهم سپتامبر (۱۹ شهریور) در جریان سخنرانیاش در یوتا ترور شد. او از حامیان ترامپ بود و به نوشته آسوشتیدپرس، به پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کمک چشمگیری کرد. کرک بارها مخالفت خود را با کمک نظامی آمریکا به اوکراین ابراز کرده بود. تایلر رابینسون، مظنون ترور چارلی کرک هماکنون در بازداشت به سر میبرد و در اولین جلسه محاکمه، قاضی دادگاه ایالتی یوتا به وی اطلاع داد که در صورت محکومیت به جرم قتل عمد، ممکن است با مجازات اعدام روبهرو شود.
