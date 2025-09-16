ترامپ گزارش آکسیوس را رد کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با رد گزارش آکسیوس، مدعی شد که از حمله و تجاوز هفته گذشته رژیم صهیونیستی علیه قطر مطلع نبوده است.

ادعای ترامپ پس از آن مطرح شده است که تارنمای آمریکایی آکسیوس در گزارشی نوشت که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی اندکی پیش از آغاز عملیات در دوحه علیه رهبران حماس، به ترامپ اطلاع داده بود.

دولت ترامپ مدعی شده است که «وقتی موشک‌ها در آسمان بودند، از این موضوع مطلع شده و در نتیجه ترامپ فرصتی برای مخالفت با حمله نداشته است.»

با این حال، آکسیوس به نقل از مقامات اسرائیلی نوشت که کاخ سفید از قبل در جریان قرار گرفته بود حتی اگر جدول زمان‌بندی حمله را فشرده فرض بکنیم.

رژیم صهیونیستی در ادامه ادامه اقدامات تروریستی خود در منطقه سه‌شنبه هفته گذشته با هدف حذف رهبران حماس به محل اقامت آنها در قطر حمله هوایی کرد. کشورهای خاورمیانه و ورای آن به طور گسترده این تجاوز را به عنوان اقدامی که می‌تواند به تشدید تنش‌ها در منطقه‌ای که همین حالا در لبه پرتگاه قرار دارد، محکوم کردند.

ترامپ پیش‌تر مدعی شده بود که در تصمیم اسرائیل برای حمله به قطر مداخله‌ای نداشته است. او دیروز در پاسخ به این پرسش که آیا نتانیاهو پیش از حمله به طور مستقیم به او هشدار داده بود، مدعی شد: «نه، نه. آنها هشدار ندادند.»

دفتر نتانیاهو پس از گزارش آکسیوس بار دیگر بیانیه‌ای که پس از حمله به قطر منتشر کرده بود را تکرار کرد و مدعی شد که این حمله «یک عملیات اسرائیلی کاملاً مستقل» بوده است.

واشنگتنهم متحد قطر و هم اسرائیل محسوب می‌شود. دوحه در تلاش برای ترتیب توافقی جهت برقراری آتش‌بس در غزه، نقش میانجی را ایفا کرده است.

رژیم صهیونیستی از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون ده‌ها هزار فلسطینی که عمده آنها زنان و کودکان هستند را به شهادت رسانده و به بحران گرسنگی و قحطی در این باریکه دامن زده است. پژوهشگران و کارشناسان متعدد حقوق بشری این کشتار را به معادل نسل‌کشی توصیف کرده‌اند. تل‌آویو اتهام نسل‌کشی را رد و پس از عملیات حماس در هفتم اکتبر(طوفان الاقصی) تجاوزات در غزه را «دفاع از خود» توصیف کرده است. ارتش رژیم صهیونیستی از آن زمان تاکنون افزون بر قطر، به لبنان، سوریه، ایران و یمن نیز تجاوز کرده است!