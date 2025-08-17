به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، عبدالحمید احمد الدلیمی عضو یکی از ائتلافهای سیاسی عراق (تقدم) هشدار داد که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به صورت پنهانی و غیرعلنی از سرکردگان حزب منحله بعث عراق در سراسر جهان حمایت به عمل میآورد به طوری که تحریمهای اعمال شده علیه آنها را لغو کرده و این افراد میتوانند به راحتی به تمام کشورها به جز عراق سفر کنند.
وی افزود: همچنین به شخصیتهای مذکور برای شرکت در فعالیتهای سیاسی و برگزاری نشستها بدون اعمال محدودیتهای امنیتی علیه آنها اجازه داده شده است.
الدلیمی تصریح کرد: چنین اقدامی از سوی دولت ترامپ در راستای حمایتهای آمریکا از گروههای تروریستی صورت میگیرد. سفیر آمریکا در اردن به مسئولان این کشور ابلاغ کرده که سرکردگان حزب منحله بعث میتوانند داخل خاک اردن دفتر داشته باشند. قرار است بزرگترین نشست سران حزب مذکور در اردن برگزار شود.
