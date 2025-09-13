به گزارش خبرگزاری مهر، آزاده انصاری ظهر شنبه در نشست هم‌اندیشی با گروه‌های هنری و پیشکسوتان تئاتر، ۲۵ مهرماه را آخرین مهلت ارسال آثار اعلام کرد و اظهار کرد: این جشنواره ویترینی از نمایش‌های یکساله استان‌ها است و تنها آثار قابل دفاع از نظر کیفیت، امکان حضور خواهند داشت.

وی افزود: تولیدات باید در بخش‌های موسیقی، دکور و نورپردازی به‌صورت حرفه‌ای و کامل ارائه شوند.

دبیر جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان خاطرنشان کرد: در این دوره جشنواره با کسی تعارف نداریم و فقط آثار با استانداردهای لازم پذیرفته می‌شود.

انصاری با اشاره به ارزش ملی و بین‌المللی جشنواره گفت: لازم است فضای شهر با المان‌های آن همراه شود و استان‌های همجوار نیز در جریان برگزاری قرار گیرند.

به گفته وی، جشنواره باید بستر بروز ایده‌های جدید باشد و حضور چهره‌های تکراری را محدود کند.

دبیر جشنواره همچنین از مسابقه نمایشنامه‌نویسی کودک و برگزاری کارگاه‌ها و ورکشاپ‌های آموزشی در طول سال به‌عنوان برنامه‌های جانبی این رویداد خبر داد.