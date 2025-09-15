اسکارلت و آن شب بارانی؛ از پرده تئاتر تا قلب مخاطب

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: نمایش «اسکارلت و آن شب بارانی» که طی روزهای ۱۹ تا ۲۱ مهرماه در تماشاخانه سرو شیراز به روی صحنه رفت، نمونه‌ای موفق از تلفیق محتوا و اجرا در تئاتر به شمار می‌رود که اجرای آن توانست جان تازه ای به رگ‌های تئاتر استان وارد کند.

این اثر با محوریت نوجوان و با مضامین انسانی و فلسفی همچون معنای زندگی، تلاش و امید، عشق به زندگی و خانواده طراحی شده بود و توانست طیف گسترده‌ای از مخاطبان شامل دانشجویان، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، بیماران و عموم مردم را جذب کند.

اجرای نمایش «اسکارلت و آن شب بارانی» نشان می‌دهد که حمایت نهادهای فرهنگی و برگزاری آثار برنامه‌های در استان‌ها نه تنها فرصت دیده شدن هنرمندان ملی را فراهم می‌کند، بلکه موجب ارتقای ذائقه هنری مخاطبان، گسترش تئاتر کودک و نوجوان و پویایی چرخه فرهنگی و اقتصادی تئاتر در کشور می‌شود.

این تجربه نمونه‌ای موفق از تلفیق محتوا، اجرا و مدیریت فرهنگی است که می‌تواند الگویی برای توسعه تئاتر ملی در سایر استان‌ها و حتی در سطح کشور باشد.

مخاطبان علاقه‌مند به آثار فاخر هستند

سید مهدی موحد، قائم مقام حوزه هنری انقلاب اسلامی فارس در گفتگو با خبرنگار مهر، اجرای نمایش را نمونه‌ای موفق از برگزاری آثار فاخر در استان‌ها دانست و با بیان اینکه استقبال مردم فراتر از انتظار بود، گفت: بلیت تمامی اجراها پیش از آغاز تقریباً کامل فروخته شد و حتی در اجرای آخر، بسیاری از تماشاگران در راهروها و کنار صندلی‌ها حضور یافتند. فضا کاملاً متفاوت و پرانرژی بود.

وی ادامه داد: این استقبال نشان می‌دهد که مخاطبان علاقه‌مند به آثار فاخر هستند که محتوا و اجرا در سطح بالایی ارائه شده باشد و از اضافه‌گویی یا شوخی‌های خارج از عرف دوری شده باشد.

قائم مقام حوزه هنری انقلاب اسلامی فارس افزود: توجه گسترده مخاطبان شامل طیف‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی، از جمله اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و دانشجویان، و حتی بیماران بیمارستان‌های شیراز، نشان‌دهنده ظرفیت بالای اجرای آثار فاخر در استان‌ها است. برخی نهادها از جمله دانشگاه هنر شیراز، درخواست اجرای ویژه برای دانشجویان داشتند و بیمارستان‌ها نیز خواستار برگزاری اجرای اختصاصی بودند که به دلیل محدودیت‌های زمانی امکان آن فراهم نشد.

این برنامه‌ها چرخه اقتصادی تئاتر فارس را پویا می‌کنند

موحد درباره اهمیت اجرای نمایش‌های خارج از پایتخت گفت: این برنامه‌ها علاوه بر ارتقای سطح فعالیت‌های تئاتری استان‌ها، باعث رشد ذائقه مخاطبان و افزایش انگیزه هنرمندان می‌شوند.

وی ادامه داد: این برنامه‌ها حتی چرخه اقتصادی تئاتر استان را پویا می‌کنند و امکان دیده شدن هنرمندان ملی را از نزدیک فراهم می‌آورند. این آثار نه تنها برای مخاطبان حرفه‌ای بلکه برای عموم مردم نیز جذاب و آموزنده است. این موضوع باعث دلگرمی خود هنرمندان استان هم می‌شود چرا که این دیدگاه ایجاد می‌شود که هنرمندان استان نیز این شرایط را خواهند داشت که بتوانند در پایتخت یا استان‌های دیگر اجرا داشته باشند.

قائم مقام حوزه هنری انقلاب اسلامی فارس ویژگی‌های نمایش «اسکارلت» را از دو منظر برجسته دانسته و با تاکید بر این دو بخش یعنی محتوا و اجرا افزود: محتوای نمایش با تمرکز بر امید، تلاش و عشق به زندگی، توانست مخاطب را درگیر کند و محور اصلی آن نوجوانان بودند. از سوی دیگر، اجرای روان و حرفه‌ای بازیگران نوجوان و بزرگسال، صحنه‌آرایی ساده و شسته‌رفته جذابیت اثر را دوچندان کرده بود.

موحد در ادامه به اهمیت تئاتر کودک و نوجوان اشاره کرد و گفت: تولید و اجرای نمایش‌هایی با محوریت نوجوان، جریان تولید آثار ویژه نوجوانان را شکل می‌دهد و مخاطب و هنرمند را در سطح ملی ارتقا می‌دهد.

وی ادامه داد: این آثار موجب ارتقای ذائقه مخاطبان و ایجاد فرصت تجربه حرفه‌ای برای بازیگران نوجوان می‌شوند و زمینه دیده شدن آنها در سطح کشور را فراهم می‌کنند.

تئاترهای فاخر به رشد و توسعه جریان تئاتر ملی کمک می‌کند

قائم مقام حوزه هنری فارس افزود: اجرای چنین نمایش‌هایی، علاوه بر جذابیت هنری، تأثیرات اجتماعی و آموزشی قابل توجهی دارد. این آثار موجب تقویت حس همبستگی اجتماعی، ارتقای آگاهی فرهنگی و افزایش مشارکت خانواده‌ها و نوجوانان در فعالیت‌های هنری می‌شوند. همچنین اجرای نمایش‌های فاخر استان‌ها به رشد و توسعه جریان تئاتر ملی کمک می‌کند و باعث می‌شود هنرمندان، فارغ از تمرکز بر تولید آثار سریع و کم‌هزینه، به سمت خلق آثار با کیفیت و اثرگذار حرکت کنند.

موحد درباره اثرگذاری نمایش «اسکارلت» بر مخاطبان و هنرمندان گفت: اجرای چنین برنامه‌هایی باعث می‌شود مخاطبان ذائقه هنری بالاتری پیدا کنند و هنرمندان به فکر تولید آثار فاخر باشند. این تجربه حتی چرخه اقتصادی تئاتر را پویا نگه می‌دارد و امکان دیده شدن آثار و هنرمندان در سطح ملی را فراهم می‌کند.



وی ادامه داد: این تجربه می‌تواند الگویی موفق برای سایر استان‌ها باشد تا تئاتر فاخر و آموزشی را در سطح استانی و ملی توسعه دهند.

قائم مقام حوزه هنری فارس درباره بازخورد مخاطبان افزود: اجرای «اسکارلت و آن شب بارانی» توانست نظر طیف‌های مختلف را جلب کند و حتی هیئت علمی دانشگاه‌ها، هنرمندان و عموم مردم بازخورد مثبت خود را اعلام کردند.

موحد تصریح کرد: این اثر به شدت دلنشین و جذاب بود و اجرای آن روان و فاقد اضافات غیرضروری بود.