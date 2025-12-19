برگزاری نشست «قرارِ هفت» با محوریت «اقتباس و تئاتر کودک و نوجوان»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نشست، سلسله نشستهای علمی ـ پژوهشی «قرارِ هفت» با عنوان «قرار اهالی هنر، فرهنگ و تربیت» به همت اندیشکده امید، آخرین شنبه هر ماه برگزار میشود.
شانزدهمین نشست «قرارِ هفت» با موضوع «اقتباس و تئاتر کودک و نوجوان» در ادامه سلسلهنشستها با حضور مریم جلالی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و محمد نجاری معاون مرکز نوآوری و فناوری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و به میزبانی منوچهر اکبرلو نویسنده و پژوهشگر تئاتر برگزار میشود.
این برنامه، شنبه ۲۹ آذر از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۷ در محل کارستان بهارستان میزبان علاقهمندان، هنرمندان و پژوهشگران حوزه تئاتر کودک و نوجوان است.
نظر شما