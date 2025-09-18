  1. ورزش
تیم ملی فوتسال ایران به مالزی رسید

کاروان تیم ملی فوتسال ایران وارد کشور مالزی و شهر محل برگزاری بازی‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون فوتبال، تیم ملی فوتسال ایران که برای حضور در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا راهی مالزی شده است، پس از سفری طولانی به شهر کوانتان، محل برگزاری مسابقات رسید.

ملی‌پوشان روز گذشته با بدرقه رسمی مرکز ملی فوتبال را ترک کردند و پس از پرواز به دوبی و ادامه مسیر به کوالالامپور، وارد شهر کوانتان شدند.

شاگردان وحید شمسایی در این رقابت‌ها با تیم‌های بنگلادش، امارات و مالزی دیدار خواهند کرد. نخستین تمرین تیم ملی امروز ساعت ۱۸ به وقت محلی برگزار می‌شود. اختلاف ساعت تهران و کوانتان حدود چهار ساعت و ۳۰ دقیقه است.

نکته جالب این سفر، استقبال گرم کاکائو سرمربی برزیلی تیم ملی امارات از وحید شمسایی و حسین طیبی بود. این دو بازیکن به عنوان چهره‌های بین‌المللی و شناخته‌شده فوتسال ایران، بلافاصله پس از ورود تیم ملی در کوانتان مورد توجه قرار گرفتند.

