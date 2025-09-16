  1. ورزش
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۱۴

دعوت اضطراری از دروازه‌بان جام جهانی به تیم ملی فوتسال!

پس از قطعی شدن عدم امکان حضور بهزاد رسولی در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا، سعید مومنی به اردوی تیم ملی دعوت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، با اعلام کادر فنی تیم ملی فوتسال و پس از قطعی شدن عدم امکان حضور بهزاد رسولی در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا، سعید مؤمنی دروازه‌بان تیم گهرزمین سیرجان به اردوی تیم ملی دعوت شد.

مؤمنی که از دروازه‌بان‌‎‌های باتجربه لیگ است، پیش‌تر در جام ملت‌های آسیا- تایلند همراه تیم ملی به قهرمانی رسیده و همچنین در جام جهانی ۲۰۲۴ ازبکستان در چند دیدار برای ایران به میدان رفته بود.

شب گذشته نیز پس از مصدومیت مسلم اولادقباد، مهدی مهدی‌خانی جایگزین او شد. در همین حال وضعیت ابوالفضل افضلی بازیکن رأس تیم ملی هنوز نامشخص است و او در حال گذراندن تست‌های پزشکی قرار دارد تا تصمیم نهایی برای اعزام وی به مالزی گرفته شود.

مصدومیت رسولی و افضلی صبح امروز محرز شد و علیرغم ارسال لیست ۱۴ نفره به کمیته برگزاری مسابقات با پیگیری فدراسیون فوتبال و موافقت AFC نفر جدید به تیم اضافه شد.

تیم ملی ایران فردا برای حضور در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا راهی مالزی خواهد شد.

