وحید شمسایی: بهترین ها را به مالزی بردم؛شرایط خوبی داریم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، تیم ملی فوتسال ایران امروز برای شرکت در مسابقات مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا به مالزی سفر کرد و در این مرحله با بنگلادش، مالزی و امارات دیدار خواهد داشت. برخی معتقدند این حریفان ضعیف هستند، اما وحید شمسایی، سرمربی تیم ملی، هشدار می‌دهد.

وی در گفتگوی تفصیلی به دیدارهای پیش روی سالنی بازان اشاره کرد که در پی می‌خوانید:

او در ابتدا گفت: در دنیای امروز هیچ تیمی از پیش شکست‌خورده نیست. ما جام ملت‌های ۲۰۲۴ قهرمان آسیا شدیم، اما درس بزرگی گرفتیم، حتی تیم باشناسنامه‌ای مثل ژاپن نتوانست مقابل قرقیزستان و تاجیکستان پیروز شود و در مرحله مقدماتی حذف شد. حریفانی که روی کاغذ ضعیف به نظر می‌رسیدند، نشان دادند که فوتسال روی زمین بازی می‌شود، نه روی کاغذ. ما برای بنگلادش، امارات و مالزی احترام قائلیم، اما وقتی وارد زمین می‌شویم، با تمام وجود برای پیروزی می‌جنگیم.

انتظار از ایران زیاد است

سرمربی تیم ملی فوتیال ایران در پاسخ به اینکه به هر حال انتظارات همیشه از ایران بالاست، گفت: ما تیم ملی فوتسال ایران هستیم و محکوم به پیروزی! تاریخچه فوتسال آسیا نشان می‌دهد که توفعات از تیم ملی فقط قهرمانی است و حتی نایب قهرمانی را مردم بر نمی‌تابند. این موضوع به ما قدرت می‌دهد، اما به حریفان هم این انگیزه را می‌بخشد تا در برابر ایران بدرخشند. به همین دلیل همیشه به بازیکنان یادآوری می‌کنیم که در تله افتخارات گذشته گرفتار نشوند. هر مسابقه از ثانیه صفر شروع می‌شود و نتیجه در پایان ۴۰ دقیقه مشخص می‌شود. هیچ تیمی را دست‌کم نمی‌گیریم.

نحوه انتخاب بازیکنان

او درباره چرخه انتخاب بازیکنان برای این مرحله تاکید کرد: کسانی که مرا می‌شناسند، می‌دانند اهل تعارف با کسی نیستم. این مسئولیت یک جایگاه فردی نیست، سرمربی تیم ملی نماینده خانواده فوتسال است و باید بهترین‌ها را انتخاب کند، چرا که افتخار در نهایت به نام کل فوتسال کشور سند می‌خورد. ۱۴ بازیکنی که انتخاب شده‌اند قبلاً با من در اردوها و تورنمنت‌های مختلف بوده‌اند و به خوبی می‌دانند که در تیم ملی هیچ مماشاتی نیست. باید بهترین باشند تا در ترکیب قرار بگیرند.

سرمربی تیم ملی فوتسال ادامه داد: من و کادر فنی ۸ هفته اول لیگ را از نزدیک دیدیم، علی‌رغم مشکلات پروازی، فاصله شهرها و گرمای هوا، بهترین‌ها را دعوت کردیم. نه فقط بازی‌های هشت هفته اول را از نزدیک دیدیم و در خانه فوتسال آنالیز کردیم، بلکه با راموس و کادر فنی نظیر خوراکچی، طاهری، کاظمی و مشیری بسیاری از بازی‌های فصل پیش را بازبینی کردیم و عملکرد بازیکنان تورنمنت برزیل را هم بررسی کردیم تا بهترین لیست آماده شود. با توجه به هدفگذاری برای مرحله مقدماتی در مالزی، معتقدیم بهترین‌ها انتخاب شده‌اند.

غیبت چند بازیکن مؤثر

شمسایی درباره عدم حضور چند بازیکن این تیم گفت: می‌دانستیم لیگ رفته‌رفته رونق می‌گیرد، بازیکنان در تیم‌های جدید جا می‌افتند و مربیان می‌توانند نتیجه زحمات خود را بگیرند. بنابراین بازیکنان دیگری هم عملکرد خوبی داشتند که شاید انتظار داشتند در لیست باشند، اما ما برای هر تورنمنت استراتژی جداگانه‌ای داریم و لیست ممکن است هم برای مسابقات کشورهای اسلامی در عربستان و هم برای مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا در اندونزی تغییراتی داشته باشد.

حمایت‌های مؤثر مدیریتی

شمسایی: وقتی از تیم ملی حرف می‌زنیم، فقط ۱۴ بازیکن اعزامی نیستند که اهمیت دارند. پشت یک تیم موفق، مجموعه مدیریتی موفق وجود دارد. رئیس فدراسیون، دبیرکل، کامیانی، اصولی، کریمیان، آزاد و تیم رسانه‌ای در طول این مدت از هیچ کوششی دریغ نکردند. وقتی اردو داریم، می‌بینیم که از هتل تا رستوران و مدیریت مرکز ملی، همه تلاش می‌کنند تا بهترین کیفیت برای تیم فراهم شود. قطعاً ضعف‌ها و نقدهایی هم هست، اما باید انصاف داشت و از زحمات مدیران، مربیان و هوادارانی که بازیکنان را حمایت می‌کنند تقدیر کرد. متأسفانه شرایط جنگی که پیش آمد مسابقات کافا را لغو کرد، فدراسیون برای اخذ میزبانی و برگزاری این بازی‌ها خیلی زحمت کشید و اگر برگزار می‌شد برای ما هم از نظر فنی و هم اجرایی تجربه مفیدی بود اما اتفاق تلخی که رخ داد شرایط را پیچده کرد.

شرایط بازیکنان

شمسایی با اشاره به مصدومیت چند بازیکن قبل از ورود به اردوی تیم ملی تصریح کرد: متاسفانه دو بازیکن دعوت شده در آخرین مسابقه باشگاهی مصدوم شدند و بازیکن جایگزین پارد لیست کردیم، یک بازیکن دیگر هم شرایط حضور در تمرین نخست ما را نداشت. ما فقط با یک جلسه تمرین در تهران داشتیم و یک جلسه در سالن رسمی مسابقات داریم تا در اولین دیدار به مصاف بنگلادش برویم، حریفی که چندان شناخته شده نیست و همین کار را سخت می‌کند اما من اهل بهانه جویی نیستم، هماهنگ کردن بازیکنان ملی پوش با دو جلسه غیرممکن است به همین دلیل وقتی فرصتی برای برگزاری اردو و جلسات تمرینی بیشتر نیست طبعاً ما به تجربه بازی کردن این بازیکنان کنار همدیگر نگاه کرده‌ایم و با تمام وجود در هر بازی به زمین می‌رویم و به امید خدا و دعای خیر مردم سعی می‌کنیم با بهترین دستاوردها این مرحله را پشت سر بگذاریم.