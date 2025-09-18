به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران پس از لغو احتمالی دیدار دوستانه با بولیوی، مذاکرات خود را برای پیدا کردن رقیبی جدید در روزهای فیفا ادامه داده و در همین راستا تیم ملی تانزانیا به عنوان یکی از گزینه‌های جدی مطرح شده است.

فدراسیون فوتبال طبق برنامه‌ریزی کادرفنی تیم ملی به دنبال این است که بازی‌های تدارکاتی با حریفانی انجام شود که از نظر سبک بازی، شباهتی به تیم‌های آفریقایی حاضر در مرحله انتخابی جام جهانی داشته باشند و بتوانند محک جدی برای شاگردان امیر قلعه‌نویی محسوب شوند.

تیم ملی تانزانیا که با لقب «تایفا استارز» شناخته می‌شود، در حال حاضر در گروه E مرحله انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ قاره آفریقا پس از مراکش در رده دوم جدول قرار دارد. این تیم تا اینجای رقابت‌ها سه پیروزی، یک تساوی و سه شکست کسب کرده و همچنان شانس خود را برای صعود دنبال می‌کند. عملکرد تانزانیا نشان داده است که تیمی جنگنده و منظم است که در بازی‌های خانگی نتایج بهتری گرفته اما در دیدارهای خارج از خانه نیز توانسته امتیازات ارزشمندی به دست آورد.

ترکیب این تیم متکی بر بازیکنانی از جمله: ام‌بوانا، سایمون موسووا و یعقوب سلیمان است که جزو بازیکنان کلیدی این تیم هستند.

هدایت این تیم نیز ور حال حاضر بر عهده «حمید سلیمان» قرار دارد.

طبق برنامه‌ریزی انجام شده، تیم ملی ایران ابتدا دیداری دوستانه با تیم ملی روسیه برگزار خواهد کرد و در صورت توافق نهایی، راهی دبی می‌شود تا در آنجا با تیم ملی تانزانیا روبه‌رو شود. برگزاری این مسابقه برای ایران طبق خواسته کادرفنی جهت بازی با تیم‌های آفریقایی است تا قلعه‌نویی بتواند علاوه بر آزمایش سیستم‌های تاکتیکی مدنظر، شناخت کافی از شیوه یکی از حریفان احتمالی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ برسد.