جزئیات ۲ قتل مسلحانه در لنجان اعلام شد

سرهنگ حسن علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر درگیری مسلحانه واقع در آرامستان فولاد شهر بلافاصله مأموران انتظامی شهرستان لنجان برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: مأموران با حضور در محل مشاهده کردند فرد مذکری بر اثر اصابت گلوله از ناحیه سینه به قتل رسیده و حدود ۵۰ متر بالاتر نیز مردی ۵۰ ساله از ناحیه پاها و و کمر به پایین تیر خورده و در حال خونریزی بوده که پس از انتقال به بیمارستان بر اثر شدت جراحات وارده فوت می‌کند.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان ادامه داد: در این راستا کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان لنجان با بررسی‌های میدانی و تحقیقات صورت گرفته یک متهم را در این رابطه دستگیر و مشخص شد در پی درگیری خانوادگی صورت گرفته یکی از افراد به قتل رسیده در ابتدا اقدام به قتل فردی دیگر کرده که پس از آن متهم دستگیر شده که از آشنایان مقتول بوده در محل حاضر و ضارب اول را به قتل می‌رساند.

وی خاطرنشان کرد: متهم دستگیر شده در تحقیقات اولیه به جرم خود با انگیزه اختلافات خانوادگی اقرار که با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.