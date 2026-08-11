نشست هم اندیشی جمعی از استادان و فضلای حوزه علمیه قم با عراقچی

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از اساتید و فضلای حوزه علمیه قم که برای شرکت در «رویداد محرم و عاشورا در آیینه اسناد وزارت امور خارجه» در مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی به تهران سفر کرده بودند، با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار کردند.
در ابتدای این دیدار حجت الاسلام و المسلمین سید علی عماد مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت با تشریح مناسبات نهاد دین و روحانیت با دولت در ساحتهای مختلف، بر ضرورت شناخت دقیق طرفین از ظرفیتها، انتظارات، مأموریتها و محدودیتهای یکدیگر تاکید کرد.
مشاور رئیس جمهور همچنین با اشاره به وقوف همگان به حساسیت کار در عرصه دیپلماسی، از تلاشها و اقدامات وزیر امور خارجه در صیانت از منافع ملی به خصوص در خلال جنگهای تحمیلی و تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران تقدیر کرد و ابراز امیدواری کرد که این تلاشها در عرصه دیپلماسی با صبوری و دقت در راستای دفاع از منافع ملی تداوم یابد.
در این نشست برخی از محققان و فضلای حوزه علمیه با طرح دغدغهها و پیشنهادهای خود برای تقویت تعامل و همکاری میان حوزه علمیه قم و دستگاه سیاست خارجی در عرصههای پژوهشی و اندیشکدهای، از تلاشها و فعالیتهای شبانهروزی وزارت امور خارجه در دفاع از حقوق ملت ایران تقدیر کردند.
وزیر امور خارجه نیز با استقبال از تقویت تعامل و همافزایی میان حوزه علمیه قم و دستگاه سیاست خارجی، این همکاری را در زمینه های پژوهشی و چالشهای حقوق بشری مفید ارزیابی کرد و بر اهمیت استمرار مشورتها و تعاملات میان وزارت امور خارجه و حوزه علمیه قم تاکید کرد.
عراقچی همچنین تصریح کرد: هرگونه تحرک و فعالیت در عرصه دیپلماسی مستظهر به قدرت و اقتدار میدانی است و ما موظف هستیم با ابزار دیپلماسی دستاوردهای میدان را تثبیت و از حقوق مردم ایران دفاع کنیم.
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