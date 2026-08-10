به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله احمد مروی بهمنظور تجلیل از مقام شامخ شهدایی که در راه دفاع از حرم اهلبیت (ع) و مقابله با جریانهای تکفیری و تروریستی جان فدا کردند، در منازل این دو خانواده حضور یافت.
تولیت آستان قدس در نخستین دیدار، در منزل شهید سید حمزه علوی از شهدای فاطمیون، با همسر و خانواده وی دیدار کرد و ضمن گرامی داشت یاد و خاطره این شهید، از صبر، ایثار و همراهی خانوادهاش، تجلیل کرد.
وی در این دیدار، با تأکید بر جایگاه بلند شهدای مدافع حرم در تاریخ معاصر مقاومت اسلامی، اظهار کرد: این شهدا در شرایطی به میدان آمدند که استکبار جهانی با جلو انداختن جریانهای تکفیری و تروریستی، در پی ایجاد ناامنی و تفرقه در جهان اسلام بود.
مروی سپس در منزل شهید محمد محمودیان، از شهدای ایرانی مدافع حرم، با پدر و مادر او دیدار و با ادای احترام به مقام والای این شهید، از مجاهدت و صبر خانوادهاش، قدردانی کرد.
تولیت آستان قدس رضوی، در سخنانش، خانوادههای شهدا را بخشی از حماسه دفاع از حرم دانست و گفت: خانوادهای که چنین فرزندی را تربیت و به میدان دفاع از دین و ارزشها میفرستد و پس از شهادت نیز باتحمل بار سنگین فراق و دلتنگی، با صبوری پرچمدار راه شهیدان است.
گفتنی است با دستور تولیت آستان قدس رضوی، از خانواده معزز شهدای مدافع حرم در مشهد مقدس با ارسال هدایا و تبرکاتی توسط خدام بارگاه منور رضوی، تجلیل شد.
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