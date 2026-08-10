به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج با اشاره به بحث تمدید قرارداد امیر قلعه نویی گفت: قصد داریم قرارداد امیر قلعه نویی و کادرش را برای جام ملتهای آسیا هم تمدید کنیم. تمدید طولانی مدت این قرارداد هم به نتایج تیم ملی در این جام بستگی دارد.

وی درباره مخالفت تعدادی از اعضای هیئت رئیسه در این باره گفت: هیچ کس در هیئت رئیسه نظرش درباره قلعه نویی منفی نبود. اعضای هئیت رئیسه روی دستیاران قلعه‌نویی نظر داشتند که البته این نظر قلعه‌نویی هم هست. آنها اعتقاد داشتند که باید برای جام ملت‌های آسیا در تیم ملی جوانگرایی صورت بگیرید که این نظر شخصی قلعه نویی هم است.

تاج درباره علت تاخیر در تعیین جلسه هیئت رئیسه و حضور قلعه‌نویی تاکید کرد: قصد داشتیم برگزار کنیم که به ایام اربعین خورد. هفته آینده جلسه برگزار می شود.

او راجع به دلایل حضور هدایت ممبینی دبیرکل فدراسیون در اردوهای تیم ملی گفت: برای کمک به تیم حضور داشت.

رئیس فدراسیون فوتبال درباره نحوه پرداخت پاداش اعضای تیم ملی ایران تصریح کرد: قبلا دلاری بود اما الان قانون نمی گذارد و طبق تعهداتی که داریم ریالی پرداخت می‌کنیم.