به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابوالحسن فاطمی ظهر پنجشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری در آستانه بازگشایی مدارس با استناد به حدیثی از امیرالمومنین علی (ع) که فرمودند «علم و ادب قیمت وجود مؤمن است پس در یادگیری این دو کوشش کنید»، اظهار کرد: انسان هر چقدر بر علم و ادب او افزوده شود، بر قدر و قیمتش افزوده خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه بر طبق این حدیث علوی انسان به واسطه علم به سوی پروردگار هدایت می‌شود و با عظمت الهی آشنا شده و پی به قدرت خدا می‌برد، ادامه داد: انسان صاحب علم و ادب به ساحت ربوبی خدمت خواهد کرد و در خدمت خدا و خلق خدا است.

فاطمی با تأکید بر اینکه نوجوانان و جوانان ثروت اصلی کشور هستند، ادامه داد: امروز مدیران دستگاه‌های مختلف متولی امر هستند و همان‌طور که مدارس را آباد می‌کنیم باید در تعلیم و تربیت فرزندانمان نیز مراقبت کنیم.

امام جمعه شهرکرد با یادآوری اینکه متولیان نظام تعلیم و تربیت در جمهوری اسلامی نباید نسبت به مسائل دینی دانش‌آموزان غافل باشند، افزود: مدیران و معلمان در این زمینه مسئولیت دارند و باید از سرمایه‌های اصلی کشور امام زمان (عج) مراقبت کنند.

فاطمی با اشاره به اینکه اگر امر به معروف و نهی از منکر از بین برود دین می‌میرد، اضافه کرد: نباید همه صحنه‌ها را به سکوت سپری کنیم زیرا ارزش‌ها به فراموشی سپرده می‌شود.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه همه باید وظایف خودشان را به خوبی انجام دهند، گفت: خدا در همه جا شاهد و ناظر است و انجام کارها مستلزم پیگیری متولیان و مسئولان است.