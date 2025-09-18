هیچ دستگاهی حق قطع آب و برق و گاز مدارس را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مردانی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری و آئین توزیع ۳۲ هزار بسته نوشت‌افزار به دانش‌آموزان نیازمند با اشاره به آغاز سال تحصیلی مدارس و دانشگاه‌ها نگاه سرمایه‌ای و کلان به نهاد آموزش و پرورش را مورد تأکید قرار داد و اظهار کرد: امروز باید امید و نشاط را در این مجموعه زیربنایی مهم تقویت کنیم تا در جوانان و نوجوانان شاهد امید به آینده باشیم.

استاندار چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه سواد و سلامت از شاخص‌های توسعه جامعه و شتاب‌دهنده رشد جامعه است، ادامه داد: آموزش و پرورش در دنیا نه به‌عنوان نظام هزینه‌ای بلکه نظام سرمایه‌ای پذیرفته شده و هر کمک به این مجموعه به مثابه سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی کشور است.

نقش کلیدی نهاد تعلیم و تربیت در توسعه کشور

وی بیان کرد: آموزش و پرورش به‌عنوان نظامی که تعلیم و تربیت آینده‌سازان کشور را بر عهده دارد، دارای نقش کلیدی در توسعه همه جانبه و پیشبرد اهداف کشور در ساحت‌های مختلف است.

مردانی با بر شمردن چهار رکن آموزش و پرورش شامل نظام آموزشی، فضای آموزشی، متون درسی و معلمان، افزود: معلمان ستون فقرات آموزش و پرورش هستند که باید مورد توجه جدی قرار بگیرند و این نشست باید محل طرح و رفع مشکلات محلی و منطقه‌ای سراسر استان برای ارتقای سطح نهاد مهم تعلیم و تربیت باشد.

رئیس شورای آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری برخی انتظارات از شورای آموزش و پرورش و مدیران دستگاه‌های اجرایی عضو این شورا را یادآور شد و گفت: آموزش و پرورش در دولت چهاردهم به عنوان اولویت نخست و نقطه آغاز تحول کشور معرفی شده است و همه ما باید احساس مسئولیت کنیم.

مردانی با تأکید بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم مربوط به بازگشایی مدارس از سوی شوراهای آموزش و پرورش شهرستان‌ها، اضافه کرد: با توجه به همزمانی بازگشایی مدارس و هفته دفاع مقدس لازم است فضای عمومی و رسانه‌ای شهرها و روستاها معطوف بر این مناسبت‌ها باشد.

انتظارات از شوراهای آموزش و پرورش شهرستان‌ها

وی یادآور شد: اتخاذ تمام تدابیر و پیش‌بینی‌ها برای بازگشایی مدارس در شوراهای تأمین شهرستان‌ها، به کارگیری همه ظرفیت‌ها برای بازگشت دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل، توجه به کاهش مشکلات سرویس مدارس خاصه دانش‌آموزان استثنایی، سالم‌سازی فضاهای آموزشی و توجه به سلامت دانش‌آموزان از جمله این انتظارات است که مسئولان مربوط باید اهتمام کنند و پاسخگو باشند.

رئیس شورای آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری برخی انتظارات دیگر را نیز مورد تأکید قرار داد و اضافه کرد: توجه به کاهش بروز آسیب‌های اجتماعی در فضاهای آموزشی، تأمین ایمنی تردد دانش‌آموزان و ایمن‌سازی معابر شهرها و روستاها، برگزاری جلسات و برنامه‌های مناسبتی ملی و مذهبی برای تقویت ملیت ایرانی و هویت دینی و اهتمام به نمازهای جماعت، برپایی محافل انس با قرآن کریم از دیگر انتظارات است.

مردانی با اشاره به توزیع بسته‌های نوشت‌افزار و سایر اقدامات حمایتی ناظر به دانش‌آموزان و خانواده‌های نیازمند استان، توضیح داد: لازم است نهادهای حمایتی همچون بهزیستی و کمیته امداد و نیز نهادهایی چون بنیاد علوی و برکت و… با همکاری ادارات آموزش و پرورش مناطق و نواحی به شناسایی دانش‌آموزان بی‌بضاعت بپردازند و آنها را تحت پوشش قرار دهند تا هیچ دانش‌آموز بازمانده از تحصیل یا نیازمند نداشته باشیم.

مردانی با بیان اینکه هیچ دستگاه خدمات‌رسان حق قطع آب و برق و گاز مدارس را ندارد، افزود: باید شرایطی را فراهم کنیم تا دانش‌آموزان با نشاط و بدون دغدغه در مدارس حاضر شوند؛ در مناطق درگیر تنش آبی، ۱۲ میلیارد تومان برای خرید تانکرهای سیار آب تخصیص یافت که باید قبل از بازگشایی مدارس این تانکرها نصب شود.

تجهیز و آماده‌سازی مدارس برای شروع سال تحصیلی

وی افزود: تجهیز مدارس به سیستم‌های اطفای حریق، وسایل گرمایشی و سرمایشی، موتورخانه، کمک‌های اولیه و سایر تأسیسات و تجهیزات مدارس باید قبل از بازگشایی مدارس بررسی و انجام شود.

مردانی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور نسبت به توسعه عدالت آموزشی در کشور، بیان کرد: در این راستا باید از همه ظرفیت‌ها همچون مولدسازی املاک مازاد استفاده شود و آموزش و پرورش نیز باتوجه به جمع‌آوری و جایگزینی مدارس سنگی به تحقق این منبع درآمدی اهتمام بیشتر داشته باشد.

استاندار چهارمحال و بختیاری یادآور شد: استفاده از ظرفیت خیران و مشارکت‌های مردمی، استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و فضای مجازی برای گسترش فرهنگ مدرسه‌سازی، تشکیل مستمر و منظم شوراهای آموزش و پرورش شهرستان‌ها و پیگیری مصوبات و… از جمله دیگر انتظارات است.

وی در پایان گفت: در آستانه بازگشایی مدارس از شوراهای آموزش و پرورش و مدیران مربوط انتظار داریم در زمینه واگذاری زمین برای احداث کودکستان‌های تخصصی و واگذاری زمین به دانشگاه فرهنگیان اهتمام لازم صورت گیرد.

یادآور می‌شود، در پایان این نشست، آئین توزیع ۳۲ هزار بسته نوشت‌افزار با اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال در بین دانش‌آموزان بی‌بضاعت و در آستانه بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی برگزار شد.