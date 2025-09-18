  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۳۳

زمین دانشگاه جامع فرهنگیان چهارمحال و بختیاری هنوز بلاتکلیف است

شهرکرد - رئیس دانشگاه فرهنگیان چهارمحال و بختیاری گفت: باوجود اینکه فرآیند احداث دانشگاه جامع فرهنگیان استان از سال ۹۰ آغاز شده، زمین آن هنوز بلاتکلیف است.

به گزارش خبرنگار مهر، شهناز ولی‌پور ظهر پنجشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه دانشگاه فرهنگیان به تعبیر مقام معظم رهبری مرکز ثقل تعلیم و تربیت است، اظهار کرد: ایشان بارها بر اهمیت دانشگاه فرهنگیان تأکید کردند و قائلند که این دانشگاه نباید ضعیف باشد.

رئیس دانشگاه فرهنگیان چهارمحال و بختیاری جایگاه والای این دانشگاه در نگاه ریاست جمهوری را نیز یادآور شد و ادامه داد: بااینحال، جایگاهی که این دانشگاه باید داشته باشد هنوز حاصل نشده و به نظر می‌رسد جای کار بسیاری دارد.

ولی‌پور از تحصیل بالغ بر سه هزار دانشجو معلم در دانشگاه فرهنگیان چهارمحال و بختیاری خبر داد و افزود: این دانشجویان در ساختمان‌های فرسوده با عمر بالای ۴۰ سال اسکان داده شدند و این وضعیت مطابق با اهداف عدالت آموزشی ناظر بر تربیت معلم سازگار نیست.

وی با یادآوری اینکه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان عمدتاً از رتبه‌های برتر کنکور هستند، بیان کرد: این دانشجویان اما وقتی وارد دانشگاه می‌شوند با فضایی ضعیف از حیث زیرساختی و امکانات و تجهیزات مواجه می‌شوند که منجر به سرخوردگی خواهد شد.

وضعیت دانشگاه فرهنگیان استان با عدالت آموزشی مغایرت دارد

رئیس دانشگاه فرهنگیان معلم و دانش‌آموز را ۲ رکن اصلی آموزش و پرورش خواند و تصریح کرد: زمانی که معلم نباشد کلاسی هم ولو سنگی یا کانکسی نخواهد بود و معلمی که از ابتدا با چنین فضای آموزشی در دانشگاه فرهنگیان مواجه شود، خودش را باور نمی‌کند و قادر به کار نخواهد بود.

ولی‌پور با بیان اینکه هزینه مقاوم‌سازی ساختمان‌های دانشگاه فرهنگیان استان بیشتر از هزینه احداث فضاهای جدید است، افزود: تابستان امسال حدود پنج میلیارد تومان برای بهسازی و تجهیز صرف شد تا بتوانیم پذیرای حدود ۱۵۰ دانشجو معلم جدید در سال تحصیلی پیش رو باشیم.

وی با اشاره به اینکه پراکندگی مراکز متعدد دانشگاه فرهنگیان باعث هدررفت وقت و نیروی انسانی شده است، ادامه داد: به جای تمرکز بر آموزش، انرژی ما صرف اسکان و تغذیه و جلب رضایت دانشجویان شده است.

ولی‌پور تصریح کرد: راهکار این است که هزینه‌های هنگفت نگهداری مراکز دانشگاه فرهنگیان باید صرف احداث فضاهای جدید شود. در چهارمحال و بختیاری باوجود اینکه فرآیند دانشگاه جامع فرهنگیان از سال ۹۰ آغاز شده، زمین آن هنوز بلاتکلیف است.

