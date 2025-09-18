به گزارش خبرگزاری مهر، دوره توانمندسازی منابع انسانی و تربیتمدرس میانی با محور «سفر یادگیری» ویژه سرگروههای آموزشی و دبیران، در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد برگزار شد.
این برنامه با حضور مدیران و معاونان آموزشوپرورش لرستان و شهرستانهای «ززوماهرو»، «سیلاخور»، اشترینان، دورود، ازنا، الیگودرز و بروجرد اجرا شد و شرکتکنندگان در نشستهای تخصصی و کارگاههای آموزشی دروس مختلف حضور یافتند.
زهرا نظری، معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزشوپرورش استان لرستان، در این مراسم با تأکید بر لزوم تحول در یاددهی و یادگیری و ضرورت توجه به معلمان نسل آلفا، گفت: تحول در آموزش تنها یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر در دنیای امروز است.
وی افزود: معلمان باید با بهرهگیری از فناوریهای نوین و ابزارهای دیجیتال، کلاسها را به محیطی پویا و تعاملی تبدیل کنند تا دانشآموزان بتوانند با تفکر انتقادی و خلاقانه، آیندهسازان توانمند جامعه باشند.
پس از وی، بهروز یاراحمدی، معاون مدیرکل و مدیر آموزشوپرورش بروجرد، با اشاره به اهمیت نقش معلمان در ارتقای کیفیت آموزش، گفت: آینده هر جامعهای در گرو کیفیت نظام تعلیموتربیت آن است و این دورهها فرصتی ارزشمند برای تقویت علمی، مهارتی و انگیزشی دبیران محسوب میشود.
در ادامه، نشستهای علمی با موضوعاتی همچون «هوش مصنوعی در آموزش» و «سنجش عملکردی در سفر یادگیری» برگزار شد. همچنین کارگاههای تخصصی در رشتههای مختلف شامل ریاضی، علوم، زبان انگلیسی، ادبیات و دروس فنی و حرفهای با حضور اساتید استانی و شهرستانی ارائه شد.
این دوره باهدف ارتقای توانمندی علمی و مهارتی دبیران، توسعه نوآوریهای آموزشی و آشنایی آنان با روشهای نوین تدریس برگزار شد.
