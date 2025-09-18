شالبافیان: ایران آماده جذب سرمایه خارجی در حوزه گردشگری تندرستی است

به گزارش خبرگزاری مهر، در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری گردشگری با مشارکت سازمان گردشگری ملل متحد (UN Tourism) که در کتابخانه ملی دوشنبه، پایتخت تاجیکستان، برگزار شد، علی‌اصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با ارائه چشم‌اندازهای راهبردی ایران در سرمایه‌گذاری خارجی و تبیین مشوق‌های موجود، بر گسترش همکاری‌های بین‌المللی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ای تأکید کرد.

این همایش با مشارکت سازمان گردشگری ملل متحد و حضور وزرا، مقامات ارشد گردشگری و نمایندگان رسمی کشورهای روسیه، چین، آذربایجان، قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان، هند، پاکستان، چک، بحرین، امارات متحده عربی، اتریش، مونته‌نگرو و استرالیا، به‌همراه شماری از سفرای کشورها و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی، در کتابخانه ملی شهر دوشنبه برگزار شد.

در این رویداد بین‌المللی، علی‌اصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در پنل تخصصی «فرصت‌های سرمایه‌گذاری در منطقه و ارتفاعات شفابخش» حضور یافت و ضمن تشریح ظرفیت‌های برجسته گردشگری تندرستی ایران، برنامه‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه همکاری‌های بین‌المللی در این حوزه را تبیین کرد.

این همایش با تمرکز بر شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، بستری راهبردی برای تبادل تجربه و ارتقای همکاری‌های بین‌المللی فراهم ساخت و مشوق‌های اخیر سرمایه‌گذاری در ایران نیز معرفی شد.