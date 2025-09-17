احداث پروژه بوستان بانوان گوهرشاد و مسیر گردشگری کودک در منطقه ۲۱

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی زارعی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، به همراه محسن امیدیان شهردار منطقه ۲۱، معاونین و مدیرانش، از پروژه‌های شاخص این منطقه بازدید کرد.

در این بازدید که با حضور مجتبی زارعی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و محسن امیدیان شهردار منطقه ۲۱ انجام شد، مجموعه‌ای از پروژه‌های مهم این منطقه از جمله پروژه بوستان بانوان گوهرشاد، دوگاز، مسیر گردشگری کودک، درمانگاه شهرداری منطقه ۲۱ و روگذر فتح-باغستان مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مجلس پس از بازدید میدانی از روند پیشرفت پروژه‌ها، ضمن قدردانی از تلاش‌ها و خدمات مدیریت شهری منطقه ۲۱، بر اهمیت تسریع در تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار و اثرگذار در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان تأکید کرد.

محسن امیدیان، شهردار منطقه ۲۱ نیز در این بازدید با ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده و پروژه‌های در دست اجرا، ابراز امیدواری کرد با همکاری و حمایت دستگاه‌های مرتبط، این پروژه‌ها به زودی بهره‌برداری می‌شوند.

