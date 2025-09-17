خبرگزاری مهر _ گروه جامعه؛ چند روز پیش خبری در رسانههای خارجی منتشر شد مبنی بر اینکه ایران پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه محدودیتهایی را برای سفر گردشگران خارجی به ایران اجرا کرده است. این موضوع موجب شده بود تا برخی از رسانههای معاند از آن استفاده کرده و اعلام کنند که گویا سفر همه اتباع خارجی به ایران محدود شده است. درحالی که اینگونه نبود و تنها برخی مقررات برای رعایت ملاحظاتی ویژه گردشگران خارجی اعمال خواهد شد.
بر این اساس دستورالعملی به آژانسهای مسافرتی داده شده مبنی بر اینکه گردشگران خارجی بایستی با راهنمای تور کارت دار، برنامه سفر، هماهنگی با آژانسهای مسافرتی و ویزا وارد کشور شوند. این شرایط سفر را تنها برای افرادی محدود میکند که قصد سفر بدون برنامه ریزی، بدون ویزا، بدون راهنما و بدون هزینه را داشتند که در اصطلاح به آنها مسافران کم هزینه یا بک پکر میگویند که قصد دارند سفرهای خارجی ارزانی به کشورهای دیگر داشته باشند. این افراد معمولاً به خانه میزبان یا مردم محلی میروند تا هزینه اقامت نپردازند. از حمل و نقلهای عمومی یا بین راهی استفاده میکنند که هزینه سفر آنها کمتر شود یا گاهی رایگان باشد.
اگر جزو اتباعی باشند که ورودشان بدون ویزا به ایران مشکلی ندارد، حتی زحمت مجوز ورود هم به خود نمیدهند و وارد کشور میشوند. برخی از این افراد ممکن است فعالیتهایی غیر از گردشگری و سفر در ایران انجام دهند از این رو برای جامعه میزبان یا کشور میزبان جزو مسافران پر خطر محسوب میشوند که برنامه سفر آنها را هم کسی نمیداند.
از این رو پس از جنگ ۱۲ روزه تحمیلی به ایران، سفر این افراد محدود شده و قرار است برای مدتی که هنوز مشخص نیست تا چه زمانی ادامه دارد، از سفر بدون برنامه ریزی این افراد جلوگیری شود. ولی این بدان معنا نیست که هیچ گردشگری به ایران نمیآید یا امکان ورود ندارد. کمااینکه اکنون هم چندین تور در حال سفر به مناطق گردشگری ایران هستند.
منعی برای ورود گردشگران خارجی به ایران نداریم
البته در این ارتباط وزیر میراث فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: در وزارت میراث فرهنگی و دولت مصوبهای درباره ایجاد محدودیت برای ورود گردشگران خارجی به ایران نداشتهایم.
رضا صالحی امیری گفت: تا کنون هیچ اطلاعی درباره این موضوع نگرفتهام و هیچ ابلاغی به ما نشده است. من به عنوان وزیر و همکارانم در وزارتخانه اطلاعی از این موضوع نداریم. نه در وزارت میراث فرهنگی و نه در دولت مصوبهای برای این موضوع نداشتهایم. زمانی این موضوع میتواند قابلیت اجرایی داشته باشد که به دستگاه ما اطلاع داده باشند و از نظر ما هیچ منعی برای ورود گردشگران خارجی به ایران وجود ندارد.
این اظهارات نشان میدهد که صالحی امیری هنوز مصوبهای در این باره نگرفته است ولی در هر حال این محدودیت اجرا میشود.
البته انوشیروان محسنی بندپی معاون گردشگری کشور طور دیگری به این موضوع پاسخ داد و گفت: نظم دهی به جهت ارائه خدمات بهتر در ورود گردشگران انفرادی به کشور موضوعی است که از سالهای قبل به صورت مستمر مطرح است و با هماهنگی وزارتخانههای ذیربط و به جهت رفاه حال گردشگران انفرادی آنها میتوانند از خدمات آژانسهای مسافرتی و راهنماهای گردشگری نیز بهره مند شوند و هیچ گونه محدودیتی در ورود گردشگران به کشور وجود ندارد.
همین نظم دهی که محسنی بندپی به آن اشاره کرد، مورد استقبال جامعه تورگردانان ایران قرار گرفته است. به طوری که مصطفی شفیعی شکیب رئیس جامعه تورگردانان ایران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: چندی پیش به آژانسهای مسافرتی اعلام شد که گردشگران خارجی که قصد سفر به ایران را دارند باید همراه با تور سفر کرده و راهنمای گردشگری نیز همراهشان باشد.
وی گفت: این اتفاق خوبی است چون از سفر افراد بدون ویزا و بی برنامه جلوگیری میشود. این افراد معمولاً به خانه افراد میرفتند و شهر به شهر هیچهایک میکردند و بابت سفرشان هزینهای نمیدادند این اتفاق با فرهنگ ما سنخیتی ندارد و درآمدی هم عاید آژانس دار و فعالان گردشگری و جامعه محلی نمیشد. برخی اوقات بین همین افراد افراد نفوذی هم بودند که برای نظام دردسر درست میکردند. از این نظر ما موافق آن هستیم که گردشگران به صورت انفرادی و بدون برنامه وارد کشور نشوند. البته این درخواست آژانسداران نبوده ولی تصمیمی بود که مسئولان بعد از جنگ گرفتند و قطعاً به نفع تورگردانان است.
وی ادامه داد: در این صورت درآمدی هم برای آژانسها ایجاد خواهد شد. پیش از این هر راهنما یا فعال گردشگری برای خود یک کانال یا یک سایت داشت و به صورت شخصی گردشگر خارجی به ایران میآورد. ولی الان سفرهای بدون برنامه حذف میشود و سفر گردشگران خارجیبا برنامه انجام خواهد شد. ما در مقابل هر اتفاق جدیدی مقاومت میکنیم درصورتی که اگر خوب اجرا شود در دراز مدت نفع آن به همه میرسد.
سفر بدون مشکل گردشگران خارجی به ایران
درحال حاضر مسافران خارجی به راحتی به آژانسهای مسافرتی مراجعه میکنند تا بتوانند برنامه سفر داشته باشند حتی اگر جزو اتباعی باشند که ویزا نمیخواهند، باز هم میتوانند برنامه سفر را از آژانسهای مسافرتی دریافت کرده و همراه با یک راهنمای سفر در هر کجای ایران که میخواهند گردش کنند. این افراد همچنین میبایست قبل از سفر یک سابقه از سفرهای قبلی خود ارائه کنند.
پس از این ماجرا که رسانههای معاند به آن دامن زدند، وزارت میراث فرهنگی نشست مشترکی را با عراقچی وزیر امور خارجه برگزار کرد. در این نشست وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست مشترک با وزیر میراث فرهنگیو گردشگری گفت: ارزش فرهنگی حضور گردشگر در ایران را بهخوبی درک میکنیم و معتقدیم دیپلماسی فرهنگی امروز یکی از ضرورتهای حیاتی برای ارتقای تصویر ایران در سطح بینالملل است. وی تاکید کرد: وزارت امور خارجه از تشکیل هر نوع کمیسیون یا کارگروه مشترک که بتواند زمینه ارتقای همکاریها و گسترش حضور گردشگران خارجی در ایران را فراهم کند، حمایت میکند.
