لغو ممنوعیت صادرات تخت نرد و گمانه زنی در تخت جمشید

خبرگزاری مهر _ گروه جامعه؛ در این هفته از تخت جمشید خبر رسید که گمانهزنی باستانشناختی در محدوده پردیس تخت جمشید، استان فارس از یازدهم شهریور آغاز شده و تا نهم مهر ماه نیز ادامه دارد. این گمانه زنی برای بررسی آثار احتمالی محدودهای است که در ۵۰۰ متری غرب تختگاه تخت جمشید قرار دارد و با پشتیبانی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس و پایگاه جهانی تخت جمشید و مجوز پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری و موافقت و هماهنگی پژوهشکده باستانشناسی در حال اجراست.
این گمانه زنی در حالی انجام میشود که تا کنون جز یک مرحله کاوش و پژوهش ژئوفیزیک، اقدام دیگری برای بررسی آن صورت نگرفته بود و اطلاعات باستان شناسان از مواد فرهنگی این محدوده کامل نبود. تنها یک تکه دیوار پیدا شده بود که ضرورت داشت تا بررسیهای بیشتری انجام شود.
علی اسدی، پژوهشگر و دکترای باستانشناسی که سرپرستی این گمانه زنی را بر عهده دارد در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: این مکان با حدود ۱۵ هکتار وسعت، که به آن چاه جنگل میگویند، در ۵۰ متری محل برپایی چادرهای سلطنتی قرار دارد. ما در اینجا هیچ شواهدی از جمله پراکندگی سفال نداشتهایم. اما چون به تختگاه نزدیک است باید بررسیهای دقیقتری میشد تا بتواند به محدوده پارکینگ مجموعه اضافه شود.
اسدی با بیان اینکه مالکیت این زمین برای میراث فرهنگی است گفت: خیلی از بخشهای تخت جمشید مطالعه شده است ولی هیچ وقت سندی نداشتیم یا بررسیها ما را به این نتیجه نرسانده که در اینجا حتی در زمان هخامنشی هم آثاری وجود داشته باشد. گویا در این محدوده هیچ وقت سازه یا شواهد ساختمانی نبوده است. با این وجود برای اطمینان بیشتر گمانه زنی برای یک فصل انجام خواهد شد.
حمایت دولت از شرکت کنندگان در نمایشگاههای گردشگری خارجی
مسلم شجاعی، مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی گفت: آسیب جدی وارد شده به فعالان گردشگری کشور در پی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، نیاز به معرفی ظرفیتهای گردشگری کشور در عرصه بینالملل و تلاش برای بازیابی چهره صحیح از ایران، معاونت گردشگری را بر آن داشت تا با اقدامی حمایتی علاوه بر فراهم آوردن فرصت ارتباط با بسترهای مهم دیپلماسی بینالملل گردشگری، برای پشتیبانی و حمایت از بخش خصوصی گردشگری اقدام کند.
وی افزود: بر اساس این تصمیم، تمامی هزینههای اجاره فضا و غرفهسازی در شش نمایشگاه بینالمللی اولویتدار تا پایان بهار ۱۴۰۵ از محل یارانه ۱۰۰ درصدی دولت تأمین خواهد شد.
شجاعی با بیان اینکه حضور در نمایشگاه گوانگجو چین نخستین رویداد، پیرو تحقق برنامه حمایتی گفته شده است، خاطرنشان کرد: حضور جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بینالمللی گردشگری گوانگجو (CITIE ۲۰۲۵) که در بازه زمانی ۲۱ تا ۲۳ شهریورماه در کشور چین با محوریت معاونت گردشگری و همکاری کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در حال برگزاری است، نمونهای از این اقدام است.
درخواست جامعه باستان شناسی ایران از رئیس مجلس
جامعه باستان شناسی از رئیس مجلس درخواست کرد بخشنامهای صریح خطاب به کمیسیونها مبنی بر ممنوعیت هرگونه اعمال نفوذ در فرایندهای کارشناسی بازنگری ضوابط عرصه و حریم آثار تاریخی صادر کند.
در نامه درخواست جامعه باستان شناسی ایران از رئیس مجلس آمده است: ضمن یادآوری تکلیف قانونی دولت به صیانت از آثار و محوطههای تاریخی کشور، به استناد «قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹» که دولت را مکلف به فهرستبرداری، حفاظت و نظارت بر آثار ملی کرده است، هرگونه اقدام در جهت تغییر ضوابط حفاظتی، تحدید «عرصه و حریم» و یا تسهیل ساختوسازهای مخلّ، خارج از روندهای کارشناسی، مغایر قانون و موجد مسئولیت است. همچنین، مطابق «قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی فرهنگی (۱۳۹۸)» و آئیننامههای اجرایی مرتبط با وظایف سازمان میراثفرهنگی (وزارت فعلی)، تعیین و بازنگری حرایم از اختیارات و مسئولیتهای ذاتی دستگاه تخصصی و مراجع فنی ذیصلاح آن است و باید مبتنی بر مطالعات تخصصی، مصوبات شوراهای فنی و اعلام عمومی باشد.
بازگشایی تدریجی موزههای سعدآباد پس از ساماندهی اموال
در این هفته محسن میری، مدیر مجموعه فرهنگیتاریخی سعدآباد گفت: پس از وقایع اخیر، طبق دستور معاون میراثفرهنگی، اشیای موزهای به مخازن منتقل شدند. اکنون پس از گذشت یک ماه و نیم از برنامهریزی دوماهه، محیط مجموعههای سعدآباد و نیاوران برای بازدید عمومی آماده شده و در روزهای آینده، اشیای موزهای نیز به تدریج به نمایش درخواهند آمد.
میری افزود: در شرایطی که امکان بازگشایی رسمی موزهها هنوز فراهم نشده، استفاده از فضای بیرونی کاخها برای نمایش آثار فرهنگی، بهترین فرصت برای معرفی میراث کشور است. پس از حدود ۴۰ سال، فرصتی تاریخی برای ساماندهی اموال فرهنگی فراهم شده و ثبت آنها در سامانه جام نیز در حال انجام است. این اتفاق، گامی بزرگ در مسیر حفاظت و معرفی میراثفرهنگی ایران خواهد بود.
تبدیل استاندارد اجباری زیورآلات نقره به استاندارد تشویقی
در این هفته فرزاد اوجانی، مدیرکل تجاریسازی و بازاریابی معاونت صنایعدستی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اعلام کرد که پس از دو سال پیگیری مستمر، کمیسیون تخصصی ۱۱۹ اجلاس شورای عالی استاندارد با تبدیل استاندارد اجباری زیورآلات نقره به استاندارد تشویقی موافقت کرده است.
وی اظهار کرد: پیش از این، فعالان صنایعدستی برای صادرات زیورآلات نقره ملزم به عیارسنجی محصولات خود از طریق سازمان ملی استاندارد و تأیید بانک مرکزی و گمرک بودند که فرایندی زمانبر بود.
اوجانی گفت: با ابلاغ این موافقت، فعالان صنایع دستی از این پس برای صادرات محصولات خود و حضور در نمایشگاههای بینالمللی نیازی به رعایت استاندارد اجباری نخواهند داشت و با قیمتگذاری از طریق بانک مرکزی میتوانند به بازارهای بینالمللی راه یابند.
بررسی پیشنویس سند جامع صادرات صنایعدستی
در این هفته نشست مشترک معاونت صنایع دستی و کار گروه شورای راهبردی در سالن نوروز وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی برگزار شد.
در این نشست پیرامون پیش نویس سند جامع مدیریت زنجیره تولید، توزیع و عرضه و صادرات صنایع دستی صحبتهایی مطرح شد و یدالله طاهرنژاد رئیس کارگروه شورای راهبردی صنایع دستی گفت: در مورد صنایع دستی نمیتوانیم صرفاً اقتصادی برخورد کنیم. محصولات صنایع دستی شناسنامه دارند و مثل انسان هستند و نباید اجازه دهیم صنایع دستی را به سمت تولیدات دیگر ببرند. همچنین بازنگری تعریف صنایع دستی یکی از اولویتهای ما است.
جلالی معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی گفت: انتظار کنش گران حوزه صنایع دستی الان حوزه معیشتی است. در کنار اینکه به فرهنگ توجه داریم باید بتوانیم اقتصاد فرهنگ را نیز پیش ببریم و تلاش من تغییر این کارکرد با حفظ ریشهها است. یعنی بتوانیم اقتصادی مبتنی بر فرهنگ داشته باشیم.
وی افزود: تا زمانی که به ادبیات توسعه متصل نشویم و با رویکرد توسعه به ادبیات فرهنگ و هنر نگاه نکنیم نمیتوانیم در این زمینه پیش رویم. من تمام تلاشم بر این بود که نقش آفرینی خودمان را داشته باشیم.
لغو ممنوعیت صادرات تختهنرد ایرانی
خبر دیگر این هفته آنکه فرزاد اوجانی، با اشاره به روند طولانی پیگیری این مطالبه گفت: مکاتبات و پیگیریهای گستردهای با دستگاههای ذیربط انجام گرفت و در نهایت، بر اساس استعلام اخیر از معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، ممنوعیت صادرات تختهنرد لغو میشود. در حال حاضر، مکاتبهای با دهقان دهنوی، رئیس کل سازمان توسعه تجارت، انجام شده و در انتظار ابلاغ رسمی این تصمیم از سوی ادارهکل قوانین و مقررات صادرات و واردات هستیم.
وی در ادامه افزود: رفع این ممنوعیت میتواند زمینهساز ایجاد اشتغال پایدار برای هنرمندان و تولیدکنندگان صنایعدستی شود. پیشبینی میشود با توسعه صادرات قانونی تختهنرد، ارزش صادراتی این محصول به رقم یک میلیون دلار برسد و گام مهمی در جهت تقویت صادرات محصولات چوبی ایران برداشته شود.
پایان ۶ سال حصار فلزی بر قامت گنبد قابوس
در این هفته فریدون فعالی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان گفت: پس از گذشت نزدیک به ۶ سال از نصب داربستها، عملیات برچیدن آنها توسط پیمانکار منتخب آغاز شده است.
وی با یادآوری چرایی نصب این داربستها، افزود: این داربستها در آذرماه ۱۳۹۸ باهدف پاکسازی و حذف علفهای هرز روییده بر سطح گنبد نصب شد. علفهایی که در پی وقوع سیل گسترده ابتدای سال ۱۳۹۸ در استان گلستان بهطور بیسابقهای رشد کرده بودند و خطر آسیب به سازه آجری این بنای تاریخی را افزایش داده بودند.
فعالی خاطرنشان کرد: مرمت اضطراری شامل تثبیت بخش رک بنا و تولید آجر نمونه مطابق با استانداردهای میراث جهانی بود که بااعتباری بالغبر ۴۵ میلیارد ریال به انجام رسید.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان در ادامه سخنان خود یادآور شد: با شروع عملیات برچیدن داربست، بازدید عمومی از گنبد قابوس تا پایان این مرحله متوقف میشود و بلیتفروشی مجموعه بهطور موقت تعطیل خواهد بود.
به گفته وی، پس از جمعآوری کامل داربستها و پاکسازی محوطه، بازدید از این اثر جهانی دوباره آنهم با شرایط ایمن و مناسب برای گردشگران ممکن خواهد شد.
کاروان بزرگ خودروها در مسیر تهران تا متینآباد به راه میافتد
یازدهمین رالی تور گردشگری خانوادگی تهران–کاشان–متینآباد در دو کلاس همگانی و پیشرفته از سوی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی برگزار میشود.
این رویداد تفریحی، گردشگری و خانوادگی روز ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴ با حضور علاقهمندان به طبیعت، ماجراجویی، خودرو و سفر خانوادگی از منطقه فرهنگی گردشگری عباس آباد تهران آغاز شده و پس از عبور از شهر کاشان تا متینآباد ادامه مییابد.
این رویداد با شعار ما با طبیعتیم و با هدف ترویج فرهنگ رانندگی ایمن، توسعه گردشگری و سفرهای مسئولانه، معرفی ظرفیتهای طبیعی و فرهنگی مسیر، ایجاد شور و نشاط اجتماعی و تقویت بنیان خانوادهها در فضایی شاد و تفریحی طراحی شده است و روز ۱۸ مهر به کار خود پایان خواهد داد.
رالیهای گردشگری، برخلاف رالیهای سرعت، یک رویداد فرهنگی است که در آن شرکتکنندگان با استفاده از نقشههای مخصوص با رعایت کامل قوانین و مقررات، ضمن پیمودن مسیر تعیینشده، با جاذبههای طبیعی و تاریخی آشنا میشوند. این برنامه فرصتی برای تجربه متفاوت از سفر گروهی، ماجراجویی و معرفی ظرفیتهای گردشگری کشور و گسترش فرهنگ رانندگی ایمن است.
تخفیف عوارض ساختمانی در ۳۰ شهر کشور برای جذب سرمایهگذاران گردشگری
مدیرکل سرمایه گذاری، زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری گفت: با پیگیریهای مستمر، اعمال معافیت و تخفیف عوارض صدور پروانه ساختمانی برای جذب سرمایهگذاران حوزه گردشگری در ۳۰ شهر کشور تحقق یافت.
احمد تجری مدیرکل سرمایهگذاری، زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری بیان کرد: با هدف ایجاد انگیزه و جذب سرمایهگذاران در حوزه گردشگری و توسعه ساخت و ساز فضاهای مورد نیاز، وزارتخانه متولی این حوزه با همکاری و هماهنگی وزارت کشور، استانداریها، شوراهای اسلامی شهر و روستا، شهرداریها و بخشداریها، موفق به اجرای مشوقها و حمایتهای قانونی مرتبط شده است. بر این اساس، در حال حاضر ۳۰ شهر از ۱۲ استان کشور با اولویت مراکز استانی، از معافیتها، تخفیفها و تسهیلاتی همچون تقسیط صدور عوارض پروانه ساختمانی برای تأسیسات گردشگری برخوردار شدهاند.
وی اشاره کرد: این اقدامات در دولت چهاردهم، به ویژه در استانهای مرکزی و آذربایجان غربی اعمال شده و در استانهای کردستان، لرستان و آذربایجان شرقی نیز شاهد افزایش تعداد شهرهای مشمول و دامنه تخفیفات بودهایم.
تجری افزود: علیرغم روند پیشرفت این اقدام در سایر استانها، کلانشهر اصفهان معافیت عوارض صدور پروانه ساختمانی برای هتل و مهمانپذیر که طی دو سال گذشته اعمال میشد را در یکسال اخیر حذف کرده است.
