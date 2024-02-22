نامزدهای مورد حمایت شورای ائتلاف در ایذه و باغملک معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی استان خوزستان نامزدهای مورد حمایت خود در حوزه انتخابیه ایذه، باغملک، صیدون و دزپارت را اعلام کرد که در کمال تعجب به جای یک نامزد آنها از ۲ نامزد حمایت کرده‌اند که این مسئله به نظر جای تعجب دارد چرا که در این حوزه انتخابیه تنها یک نماینده را راهی بهارستان می‌کند.

در اطلاعیه روابط عمومی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی استان خوزستان اعلام شده است: پس از طی مراحل چهارگانه فرآیند ابلاغی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در شورای ائتلاف استان خوزستان و برگزاری جلسات مصاحبه با کاندیداها و مجامع عمومی در شهرستان، با معرفی اعضای کارگروه انتخابات ائتلاف نیروهای انقلاب استان خوزستان و تأیید نهایی توسط شورای مرکز، «جناب آقای فرشاد ابراهیم پور» و «جناب آقای عبدالله ایزدپناه» نامزدهای مورد حمایت شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در حوزه انتخابیه «ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون» معرفی می‌گردند.

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی همزمان با ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری روز جمعه ۱۱ اسفندماه برگزار می‌شود.