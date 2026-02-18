۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۲۱:۵۶

عملیات اجرایی پروژه‌های انتقال برق منطقه منگشت آغاز شد

عملیات اجرایی پروژه‌های انتقال برق منطقه منگشت آغاز شد

ایذه –نماینده مردم ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون در مجلس شورای اسلامی از آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های مهم شبکه انتقال برق در منطقه منگشت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد ابراهیم‌پور شامگاه امروز چهارشنبه در آیین کلنگ‌زنی این پروژه‌ها که با حضور معاون وزیر نیرو و مدیران ارشد شرکت توانیر برگزار شد، اظهار کرد: عملیات اجرایی خط انتقال برق ۸۴ کیلومتری آنزان – دزپارت و ایستگاه برق دزپارت با اعتباری بالغ بر یک‌هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان آغاز شده است.

وی افزود: همزمان با این طرح‌ها، افزایش ظرفیت و حذف اتصال تیاف ترانس سوم پست ۴۰۰/۱۳۲ کیلوولت باغملک نیز با اعتباری بیش از دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته و اجرایی می‌شود.

نماینده مردم منطقه منگشت با اشاره به اقدامات جانبی این پروژه‌ها گفت: استقرار مدیریت بهره‌برداری انتقال برق منطقه منگشت نیز همزمان عملیاتی شده و پیش‌بینی می‌شود ایستگاه برق دزپارت تا تابستان ۱۴۰۶ وارد مدار بهره‌برداری شود.

ابراهیم‌پور با تأکید بر آثار این پروژه‌ها تصریح کرد: با بهره‌برداری از این طرح‌ها، پایداری شبکه برق منطقه به‌طور قابل توجهی افزایش یافته و مشکلات تأمین برق مشترکان خانگی، صنایع، پروژه‌های آبرسانی و طرح‌های گردشگری برطرف خواهد شد.

وی ضمن قدردانی از همراهی فرمانداران و مسئولان استانی، بر پیگیری مستمر روند اجرای پروژه‌ها و بهره‌برداری به‌موقع آن‌ها تأکید کرد و گفت: تمامی برنامه‌های توسعه و کلنگ‌زنی شبکه برق منطقه از پیش پیش‌بینی شده و اعتبارات مورد نیاز آن‌ها مشخص شده است و امیدواریم با همکاری دستگاه‌های اجرایی، شاهد رفع پایدار مشکلات برق در دزپارت و دیگر مناطق منگشت باشیم.

کد خبر 6753384

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها