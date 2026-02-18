به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد ابراهیمپور شامگاه امروز چهارشنبه در آیین کلنگزنی این پروژهها که با حضور معاون وزیر نیرو و مدیران ارشد شرکت توانیر برگزار شد، اظهار کرد: عملیات اجرایی خط انتقال برق ۸۴ کیلومتری آنزان – دزپارت و ایستگاه برق دزپارت با اعتباری بالغ بر یکهزار و ۲۶۰ میلیارد تومان آغاز شده است.
وی افزود: همزمان با این طرحها، افزایش ظرفیت و حذف اتصال تیاف ترانس سوم پست ۴۰۰/۱۳۲ کیلوولت باغملک نیز با اعتباری بیش از دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته و اجرایی میشود.
نماینده مردم منطقه منگشت با اشاره به اقدامات جانبی این پروژهها گفت: استقرار مدیریت بهرهبرداری انتقال برق منطقه منگشت نیز همزمان عملیاتی شده و پیشبینی میشود ایستگاه برق دزپارت تا تابستان ۱۴۰۶ وارد مدار بهرهبرداری شود.
ابراهیمپور با تأکید بر آثار این پروژهها تصریح کرد: با بهرهبرداری از این طرحها، پایداری شبکه برق منطقه بهطور قابل توجهی افزایش یافته و مشکلات تأمین برق مشترکان خانگی، صنایع، پروژههای آبرسانی و طرحهای گردشگری برطرف خواهد شد.
وی ضمن قدردانی از همراهی فرمانداران و مسئولان استانی، بر پیگیری مستمر روند اجرای پروژهها و بهرهبرداری بهموقع آنها تأکید کرد و گفت: تمامی برنامههای توسعه و کلنگزنی شبکه برق منطقه از پیش پیشبینی شده و اعتبارات مورد نیاز آنها مشخص شده است و امیدواریم با همکاری دستگاههای اجرایی، شاهد رفع پایدار مشکلات برق در دزپارت و دیگر مناطق منگشت باشیم.
