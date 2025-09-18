حمله گسترده ارتش رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ارتش رژیم صهیونیستی بعد از ظهر امروز پنجشنبه تهدید کرد که ساختمان‌هایی را در تعدادی از روستاهای جنوب لبنان بمباران خواهد کرد.

خبرنگار المیادین گفت که مناطق تهدید شده توسط ارتش اشغالگر اسرائیل، مناطق مسکونی به ویژه در منطقه کفرتبنیت هستند.

همزمان، آسمان مناطق تهدید شده شاهد پرواز گسترده پهپادهای شناسایی متعلق به ارتش اشغالگر اسرائیل بود.

بنا بر اعلام المیادین پس از این هشدارها، رژیم صهیونیستی حملات گسترده‌ای را در دو حمله هوایی به شهر مرزی میس الجبل انجام داده است.

الجزیره نیز اعلام کرد که هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی خانه‌ای را در شهرک میس الجبل بمباران کردند و همچنین شهرهای دبین و کفر تبنیت در جنوب لبنان را هدف قرار دادند.

از سوی دیگر، ارتش اسرائیل مدعی شد که موجی از حملات را علیه اهداف نظامی حزب‌الله در لبنان آغاز کرده است و تأکید کرد که در آینده نزدیک به زیرساخت‌های نظامی حزب‌الله در الشهابیه و برج قلاویه حمله خواهد کرد.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز مدعی شد که نیروی هوایی انبارهای تسلیحاتی متعلق به حزب‌الله در جنوب لبنان را هدف قرار داده است.

ارتش اسرائیل از ساکنان چندین روستا در جنوب لبنان خواسته بود تا آنها را تخلیه کنند، تا مقدمه‌ای برای انجام حملات هوایی به اهداف حزب‌الله باشد.

صبح امروز نیز یک پهپاد صهیونیست منطقه سیندیانا در لبنان را هدف قرار داد. این پهپاد در ادامه موارد نقض آتش‌بس و تجاوزهای خود به لبنان با ۲ موشک به منطقه سیندیانا در حومه شبعا حمله کرد؛ اما این حادثه هیچ تلفاتی نداشت. المیادین افزود: یک بالگرد اسرائیلی نیز ۲ بمب صوتی را به سمت منطقه المحافر در شهر عدیسه شلیک کرد.